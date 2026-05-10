Gröhling vyhlásil, že Fico si v Moskve pýta rady, ako ovplyvňovať slovenské voľby

Pri stretnutí medzi štyrmi očami predseda vlády Robert Fico diskutoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o tom, ako bude ovplyvňovať budúcoročné slovenské voľby. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling.
„Ja som o tom presvedčený, že Robert Fico chodí pre takéto rady do Moskvy,“ povedal Gröhling s tým, že keď premiér vidí, ako skončili voľby v Maďarsku, tak sa veľmi bojí.
Gröhling: Uvidíme, čo nás ešte čaká
„Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy,“ skonštatoval šéf liberálov. Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.
„A uvidíme, čo nás ešte čaká,“ doplnil Gröhling. Koaličný poslanec Ján Richter (Smer-SD) v reakcii uviedol, že rokovanie Fica s Putinom bolo primárne o energetike. Ak pritom niekto podľa Richtera ovplyvňoval slovenské voľby, bola to Veľká Británia.
„To je potvrdené,“ skonštatoval Richter s tým, že pod rúškom mobilizácie mladých ľudí išla pomoc Progresívnemu Slovensku.
