Gröhling vyhlásil, že Fico si v Moskve pýta rady, ako ovplyvňovať slovenské voľby

fico putin

Foto: TASR/AP

Michaela Olexová
SITA
„Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy,“ skonštatoval a doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov.

Pri stretnutí medzi štyrmi očami predseda vlády Robert Fico diskutoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o tom, ako bude ovplyvňovať budúcoročné slovenské voľby. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling.

„Ja som o tom presvedčený, že Robert Fico chodí pre takéto rady do Moskvy,“ povedal Gröhling s tým, že keď premiér vidí, ako skončili voľby v Maďarsku, tak sa veľmi bojí.

Gröhling: Uvidíme, čo nás ešte čaká

„Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy,“ skonštatoval šéf liberálov. Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„A uvidíme, čo nás ešte čaká,“ doplnil Gröhling. Koaličný poslanec Ján Richter (Smer-SD) v reakcii uviedol, že rokovanie Fica s Putinom bolo primárne o energetike. Ak pritom niekto podľa Richtera ovplyvňoval slovenské voľby, bola to Veľká Británia.

„To je potvrdené,“ skonštatoval Richter s tým, že pod rúškom mobilizácie mladých ľudí išla pomoc Progresívnemu Slovensku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin vyzval jednu krajinu, aby usporiadala referendum o členstve v EÚ. Potom spomenul, ako to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac