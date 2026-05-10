Český futbal sa červená od hanby: Škandál z derby obletel už celý svet

futbal cesko

Reprofoto: ilustračná, X (@ultras_clips)

Michaela Olexová
Pražské derby medzi Slaviou a Spartou malo byť oslavou majstrovského titulu domácich.

Namiesto toho sa o ňom píše pre škandál, ktorý si všimli športové weby zo všetkých končín sveta.

Ako informovala TV Nova, sociálne siete aj zahraničné futbalové portály zaplavili videá, na ktorých fanúšikovia Slavie vbehli na ihrisko zhruba tri minúty pred koncom zápasu.

Rozhodcovia duel predčasne ukončili

Domáci boli len niekoľko minút od spečatenia titulu. Časť divákov však neovládla emócie a vtrhla na trávnik ešte pred záverečným hvizdom. Zo záberov je zrejmé, že incident vyústil do konfliktu s hráčmi Sparty aj do hádzania pyrotechniky smerom k sektoru hostí.

Rozhodcovia preto duel predčasne ukončili a prípad bude v mimoriadnom režime riešiť Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie už dnes.

Pre Slaviu môže mať celý incident vážne následky. Hrozí im kontumácia zápasu, uzatvorenie štadióna aj vysoká finančná pokuta vo výške až 10 miliónov českých korún (približne 411-tisíc eur). „Bude to ľahké zamiešanie kariet v boji o titul, ktorý mali na dosah,“ dopĺňa TN Nova.

Celá kauza zároveň vrhla zlé svetlo na český futbal ako celok. Zábery z derby sa totiž rýchlo šíria zahraničným internetom. V tejto chvíli sú už témou diskusií medzi fanúšikmi športu po celom svete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Športový svet v smútku: Český jazdec zomrel po nehode, mal 48 rokov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac