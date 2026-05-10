Český futbal sa červená od hanby: Škandál z derby obletel už celý svet

Namiesto toho sa o ňom píše pre škandál, ktorý si všimli športové weby zo všetkých končín sveta.
Ako informovala TV Nova, sociálne siete aj zahraničné futbalové portály zaplavili videá, na ktorých fanúšikovia Slavie vbehli na ihrisko zhruba tri minúty pred koncom zápasu.
Rozhodcovia duel predčasne ukončili
Domáci boli len niekoľko minút od spečatenia titulu. Časť divákov však neovládla emócie a vtrhla na trávnik ešte pred záverečným hvizdom. Zo záberov je zrejmé, že incident vyústil do konfliktu s hráčmi Sparty aj do hádzania pyrotechniky smerom k sektoru hostí.
Slavia v Sparta 🧨💥😳
— Ultras Clips (@ultras_clips) May 9, 2026
Rozhodcovia preto duel predčasne ukončili a prípad bude v mimoriadnom režime riešiť Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie už dnes.
Pre Slaviu môže mať celý incident vážne následky. Hrozí im kontumácia zápasu, uzatvorenie štadióna aj vysoká finančná pokuta vo výške až 10 miliónov českých korún (približne 411-tisíc eur). „Bude to ľahké zamiešanie kariet v boji o titul, ktorý mali na dosah,“ dopĺňa TN Nova.
*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza*

Kibice Slavii:
Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt
— Michał (@majkeI1999) May 9, 2026
Celá kauza zároveň vrhla zlé svetlo na český futbal ako celok. Zábery z derby sa totiž rýchlo šíria zahraničným internetom. V tejto chvíli sú už témou diskusií medzi fanúšikmi športu po celom svete.
