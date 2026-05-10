Parádna novinka diváčkam ukradne srdcia. Na naše obrazovky prichádza telenovela

Veľké finále dorazí už v stredu 27. mája. Spolu s touto správou však prichádza aj novinka, ktorá mnohé fanúšičky dramatických príbehov určite poteší. Na obrazovky totiž mieri Yasak Elma – jeden z najúspešnejších tureckých seriálov vôbec.
Doma ho uvedie pod slovenským názvom Zakázané ovocie. Informáciu priniesol portál Mediaboom, podľa ktorého sa premiéra uskutoční už vo štvrtok 28. mája o 19.00 h.
Hry o moc, lásku a vplyv
Nový seriál sleduje osudy žien z rozdielnych spoločenských vrstiev a ponúka svet luxusu, intríg a boja o postavenie. Príbeh sa sústreďuje na vplyvnú Ender Argunovú, manželku miliardára Halita Arguna, ale aj na dve chudobné sestry – Zeynep a Yıldız Yılmazové.
Kým Yıldız túži po moci, bohatstve a spoločenskom vzostupe, jej sestra Zeynep verí v skromný život a úprimnosť. Obe sa však postupne zapletú do sveta boháčov, kde nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Zlom nastane vo chvíli, keď Ender osloví Yıldız s nečakanou ponukou. Chce, aby zviedla jej manžela Halita, čo by jej po rozvode zabezpečilo prístup k jeho majetku.
Yıldız sa však rozhodne hrať vlastnú hru, čím rozpúta nemilosrdný súboj o lásku, moc aj peniaze.
Novinka svojím vysielacím časom nadviaže na seriál Nebezpečná známosť, ktorý odštartoval v apríli, a diváčky sa môžu pripraviť na klasický vysielací model stanice. Pôjde o dve epizódy po sebe päťkrát do týždňa, od pondelka do piatka.
Ide o jeden z najúspešnejších tureckých seriálov vôbec
Dielo žalo v tureckom vysielaní nevídaný úspech. V domovskej krajine mal seriál premiéru ešte v marci 2018 a finále prišlo až v polovici roka 2023. Celkovo vzniklo 177 pôvodných dvojhodinových epizód rozdelených do šiestich sérií. V medzinárodnej distribúcii to predstavuje až 499 kratších častí.
Obrovská popularita seriálu zároveň presvedčila tvorcov, aby sa k projektu po čase opäť vrátili. Napriek tomu, že po úspechu zožal seriál množstvo pochvalných reakcií a vysokú sledovanosť, pokračovanie nebude jednoduché. Viacerí herci sa totiž medzičasom presunuli k iným projektom.
Portál Mediaboom na záver upozorňuje, že Zakázané ovocie sa stane najdlhšou premiérovou telenovelou v histórii stanice Doma. Ak by televízia odvysielala všetky dostupné epizódy bez prestávky, seriál by sa na obrazovkách udržal až do konca jari 2027.
