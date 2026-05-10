David Attenborough oslávil 100 rokov. Prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti

Sir David Attenborough, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Presný návod ako žiť dlho však nečakajte.

Neponúka žiadnu špeciálnu diétu či formu cvičenia. Myslí si, že svoju dlhovekosť nedokázal ovplyvniť. No vedci sú presvedčení o opaku a tvrdia, že jeho život presne zapadá do vedeckých vzorcov.

Sir David Attenborough patrí medzi najväčšie ikony, aké kedy obohatili náš svet. Mnoho ľudí sa na svet a prírodu díva inak práve vďaka nemu. No nerád o sebe hovorí ako o milovníkovi zvierat. Pred pár dňami oslávil neuveriteľných 100 rokov, vek, ktorý oslávilo menej ako 0,03 percenta dnes žijúcich ľudí, ako informoval ScienceAlert. Teraz prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti. Presný návod ako žiť dlho však nečakajte.

Inšpiroval celé generácie

Ako sme vás už informovali v našom článku, Attenborough sa narodil 8. mája 1926 v Londýne. Jeho otec bol riaditeľom miestnej univerzity a matka bola filantropkou a sociálnou aktivistkou. Davidova rodina žila v areáli univerzity, vďaka čomu on aj jeho brat Richard mali neobmedzený prístup k vzdelávacím možnostiam. David už od útleho veku javil záujem o prírodné vedy. Rád sa túlal v prírode, hľadal fosílie a skúmal všetko živé aj neživé naokolo. Vyštudoval geológiu a zoológiu.

Je známy tým, že aj tie najnáročnejšie témy vie podať ako zaujímavú konverzáciu s dobrým priateľom. Dokonca mnoho vedcov, filmárov a aktivistov tvrdí, že keby nebolo jeho jedinečného rozprávania, neboli by tam, kde sú dnes. Inšpiroval celé generácie, aby sa zaujímali o prírodu a naučili sa vážiť si ju a starať sa o ňu.

Navyše je jediným človekom, ktorý získal ceny BAFTA za programy v čiernobielom, vo farebnom, v HD a aj v 3D formáte. Dokonca bol pasovaný za rytiera. Zároveň získal dva zápisy do Guinnessovej knihy rekordov – jeden za najdlhšiu kariéru televízneho prírodovedca a druhý za najdlhšiu kariéru televízneho moderátora.

Sir David Attenborough, foto: Profimedia

Číre šťastie

Za svoj dlhý život podľa vlastných slov vraj vďačí jednému kľúčovému faktoru – číremu šťastiu. Tvrdí, že jeho storočnica „nie je kresťanská cnosť, len šťastie“. Je totiž presvedčený, že niektorí ľudia majú skrátka šťastie žiť dlho. Podľa vedcov je to však len časť príbehu.

Odborníci uviedli, že Attenboroughov život vo všeobecnosti zodpovedá tomu, čo odhaľuje veda. Je mimoriadne aktívnym mužom, spoločensky aj fyzicky, navyše je na svoj vek pozoruhodne zaneprázdnený. V minulosti sa len zriedka venoval možnosti odchodu do dôchodku a tvrdil, že sa tejto myšlienky „desí“.

Dokonca len minulý rok, na svoje 99. narodeniny, vydal nový dokument, ktorý je jeho posledný, a zanechal v ňom ľuďom dôležitý odkaz. „Po takmer sto rokoch života som pochopil, že najdôležitejšie miesto na Zemi neleží na pevnine, ale v mori.“

Vedci okrem toho dodali, že Attenborough má jasný zmysel života, ktorý je podľa viacerých výskumov z hľadiska dlhovekosti podstatný.

