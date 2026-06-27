Slávni otcovia a ich synovia, ktorí vyzerajú takmer rovnako. Podoba, ktorá bije do očí 

Niektorí otcovia a synovia nesú nielen rovnaké priezvisko – ale aj takú výraznú podobu, že pôsobia ako tá istá osoba v rôznych životných obdobiach. V prípade celebrít, ktoré sú neustále pod drobnohľadom verejnosti, si tieto podobnosti všímajú fanúšikovia ešte intenzívnejšie.
U ktorých známych otcov a synov si podľa portálu Bored Panda podobu nemožno nevšimnúť?
Vzťah medzi slávnymi otcami a ich synmi patrí medzi tie najzaujímavejšie. Nielenže často pokračujú v ich kariérnych šľapajach, ale mnohí z nich po nich zdedili aj výrazné črty tváre, úsmev či gestá, ktoré ich robia takmer nerozoznateľnými. Od hollywoodskych hercov až po hudobné legendy – niektoré dvojice pôsobia, akoby medzi nimi neprešli desaťročia, ale len niekoľko rokov.
Jude Law a jeho syn Rafferty
Podobnosť medzi Judeom Lawom a jeho synom Raffertym si fanúšikovia prvýkrát výrazne všimli po tom, čo sa Rafferty objavil v seriáli Apple TV+ Masters of the Air. Jeho vzhľad prirovnávali k otcovej prelomovej úlohe vo filme Talentovaný pán Ripley (1999), najmä pre ich spoločné modré oči, kučeravé vlasy a výrazné lícne kosti.
Rafferty sa k týmto porovnaniam vyjadril v roku 2021 pre magazín GQ: “Je mi to trochu vtipné, pretože je jasné, že sme si podobní – je to môj otec,“ povedal. Pre zaujímavosť, Rafferty debutoval už vo filme Repo Men (2010), kde si zahral mladšiu verziu otcovej postavy.
Jon Bon Jovi a jeho syn Jake Bongiovi
Jake Bongiovi vyvolal okamžité porovnania so svojím otcom, spevákom Jonom Bon Jovim, po tom, čo v roku 2022 zverejnil na Instagrame profesionálne fotografie. Jedna používateľka sociálnych sietí napísala: “Vyzerá presne ako jeho otec a hneď som si spomenula na svoju platonickú lásku z 80. rokov.“
Ďalší dodal: “Jon bol v 80. a 90. rokoch neuveriteľne príťažlivý. Jake by mu mohol pokojne konkurovať. Ako keby boli bratia.“ Zábery pre magazín Man About Town ukázali Jakea vo výraznej modrej bunde, čiernom tričku a so slnečnými okuliarmi v odfarbených vlasoch.
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Tom Hanks a jeho syn Colin
Colin Hanks a jeho otec Tom Hanks majú podobný oválny tvar tváre, široké čelo a podobne posadené oči. Podobnosť je výrazná aj v dolnej časti tváre – obaja majú tenšiu hornú peru, podobný tvar úst a jemnú líniu čeľuste.
Colin si je porovnaní s otcom dobre vedomý. V roku 2019 zdieľal sériu screenshotov komentárov fanúšikov, ktorí poukazovali na ich podobu. So žartom dodal: “Áno, áno, áno. Viem, že vyzerám presne ako on. Všetky tieto komentáre sú z jedného príspevku. Je ich ešte viac, ale už som v tom stratil prehľad.“
Sean Penn a jeho syn Hopper
Hopper a Sean Penn majú rovnaké modré oči, podobne tvarované pery (tenšiu hornú a plnšiu dolnú), husté hnedé vlasy a výraznú čeľusť. Hopper v roku 2022 v rozhovore pre People opísal svojho otca ako prísneho rodiča s nekompromisným prístupom. Zároveň však priznal, že ani on sám nebol bezproblémový. “Vždy som mal problémy,“ povedal.
Dnes však ich vzťah označuje ako pokojnejší: “Dlho sme sa v ničom nezhodovali, ale dnes je to už v pohode. S pribúdajúcim vekom sa upokojil.“ Podobne ako jeho otec sa Hopper venuje herectvu a zahral si s ním aj vo filme Flag Day (2021).
Arnold Schwarzenegger a jeho syn Joseph Baena
Joseph Baena zdedil po Arnoldovi Schwarzeneggerovi nielen výrazné črty tváre, ale aj fyzickú stavbu tela, vďaka ktorej sa venuje kulturistike. Otec a syn často spolu trénujú. Joseph v rozhovore pre GQ uviedol, že Arnold je jeho “najlepší tréningový partner”. “Poháňa ma dopredu. Nenechá ma len tak poľaviť v tréningu,“ povedal. Fanúšikovia si ich podobu často všímajú a komentujú: “Vyzerá ako mladý Arnold.”
Bruce Springsteen a jeho syn Sam
Sam Springsteen, najmladší syn Brucea Springsteena, pracuje ako hasič v New Jersey, a preto existuje menej verejných fotografií na porovnanie. Často sa však spomína jeho vystúpenie na 72. ročníku Tony Awards v roku 2018. Na fotografiách pôsobí fyzicky mohutnejšie než jeho otec v rovnakom veku, čo súvisí aj s jeho povolaním. Napriek tomu má podobný úsmev, jemné jamky v lícach, výrazné línie úsmevu a hnedé oči ako Bruce Springsteen.
Či už ide o hollywoodske legendy alebo hudobné ikony, tieto dvojice dokazujú, že niektoré črty sa jednoducho dedia naprieč generáciami. A práve v tom spočíva ich čaro – v nenápadnom prepojení minulosti a prítomnosti, ktoré je niekedy viditeľné skôr na tvári než v slovách.
Podobnosť medzi slávnymi otcami a ich synmi je často témou, ktorá fanúšikov neprestáva fascinovať. V šoubiznise však nie sú zaujímavé len rodinné črty, ale aj rôzne prekvapivé príbehy zo súkromia celebrít. Niekedy sa totiž obdiv k známym osobnostiam môže zmeniť na niečo oveľa osobnejšie.
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