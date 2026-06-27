Na dne Mariánskej priekopy žijú tvory ako z hororu: Extrémne miesto je prekvapivo plné života

Morské príšery v hlbinách Mariánskej priekopy

Foto: Chlamydoselachus anguineus, © Citron / S. Johnsen (Duke Uni.), J. Hlidberg, K. and E. Hjørne; Jan Yde Poulsen, Tetsuya Sado, Christoph Hahn, Ingvar Byrkjedal, Masatoshi Moku †, Masaki Miya, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Pozrite si prehľad najdesivejších hlbokomorských tvorov v oceáne. Mnohé z nich žijú dokonca aj v Mariánskej priekope.

Všetok život v morských hlbinách sa musel adaptovať na podmienky, ktoré by boli pre väčšinu žijúcich tvorov na zemi smrteľnými.

Zvieratá z hlbín preto neraz naháňajú hrôzu, a ako opísal portál IFLScience, na mnohé z nich by ste naraziť rozhodne nechceli.

Najškaredšia ryba na svete vyzerá v hlbinách nenápadne

Jedným z najznámejších príkladov života v extrémnych podmienkach je ryba známa pod anglickým názvom blobfish.

Často jej prisudzujú nelichotivý titul „najškaredšieho zvieraťa na svete“. Dokonca sa stala maskotom Spoločnosti pre ochranu škaredých zvierat.

Blobfish, najškaredšia ryba na svete
Foto: NOAA Okeanos Explorer, Public domain, via Wikimedia Commons

Menej známy fakt o tejto rybe je, že v prirodzenom prostredí vyzerá v podstate nenápadne. Jej slávny vzhľad totiž pochádza z momentov, keď bola vytiahnutá na povrch. Prudká zmena tlaku spôsobuje deformáciu jej tela, ktoré je inak prispôsobené podmienkam hlbín.

A tie sú skutočne extrémne. Príkladom je dno Mariánskej priekopy, kde je tlak približne tisícnásobne vyšší než na hladine.

Katapult namiesto úst?

Ďalším „krásavcom“ z hlbín oceánu je druh žraloka známy ako žralok Owstonov (Mitsukurina owstoni). Pozdĺž ňufáka má senzorický systém schopný detegovať slabé elektrické impulzy. Ak zachytí signál v dosahu koristi, jeho čeľusť sa explozívne katapultuje” a korisť prebodne. Hovoríme „prebodne“ a nie „prekusne“, pretože tento tvor má zuby vyvinuté viac na bodanie než na rezanie.

Žralok Owstonov
Foto: Dianne Bray / Museum Victoria, CC BY 3.0 AU, via Wikimedia Commons

Jeho výskyt je bežnejší na horných kontinentálnych svahoch v hĺbkach 270 až 960 metrov. Napriek tomu, že prvé záznamy o ňom sú staré vyše storočia, naraziť naňho je extrémne vzácne. Vedci boli preto doposiaľ schopní skúmať len veľmi málo jedincov.

Čierny démon a najmilšia chobotnica v oceáne

Opomenúť nesmieme ani rybu známu z rozprávkovej franšízy Hľadá sa Nemo. V skutočnosti ju poznáme ako „čierneho démona“ a ide o rybu Melanocetus johnsonii. Charakteristická je svojou bioluminiscenčnou návnadou a po prvý raz ju zachytil naživo Výskumný ústav akvária Monterey Bay (MBARI) až v roku 2014. Možno vás však upokojí, že typická dĺžka tejto ryby nepresahuje 20 centimetrov.

Ryba z rozprávky Hľadá sa Nemo
Foto: Emőke Dénes, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podobným tvorom je aj Aristostomias scintillans. Ide o tvora dlhého len približne 15 centimetrov s obrovskou čeľusťou, ktorá sa dokáže roztiahnuť a odhaliť desiatky zubov podobných tesákom. Zuby tohto tvora sú okrem toho priehľadné.

Spomenieme aj menej desivú chobotnicu Dumbo, žijúcu v hĺbkach spomedzi najväčších zaznamenaných pre chobotnice, ktorá sa vymyká predstavám o „desivosti“. Pohybuje sa mávaním plutiev podobných ušiam a na pohľad pôsobí skôr prívetivo.

Ryba s priesvitnou hlavou a živá fosília

Oproti tomu naozaj desivo vyzerajúcim tvorom je maličká hlbokomorská ryba Macropinna microstoma. Príroda ju vybavila priehľadnou hlavou s dvoma priehlbinami na mieste, kde by ste bežne našli oči. Tie má však v skutočnosti uložené hlbšie v hlave a podľa MBARI môže vďaka tomu korisť nad sebou „špehovať“.

Ryba s priesvitnou hlavou
Foto: S. Johnsen (Duke Uni.), J. Hlidberg, K. and E. Hjørne; Jan Yde Poulsen, Tetsuya Sado, Christoph Hahn, Ingvar Byrkjedal, Masatoshi Moku †, Masaki Miya, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Žralok úhorovitý (Chlamydoselachus anguineus) patrí medzi živé fosílie, o ktorých sa predpokladá, že sa počas miliónov rokov takmer nezmenili. Má dlhé úhorovité telo a v papuli približne 300 trojcípych zubov.

Ďalším desivým tvorom z morských hlbín je ryba známa ako Argyropelecus hemigymnus, zvláštne vyzerajúci tvor s očami trvalo smerujúcimi nahor a s vynikajúcou schopnosťou maskovania. Jeho bledomodré línie na bruchu pomáhajú rozbíjať jeho siluetu, pričom zrkadlia” svetlo nad ňou. Ide o adaptáciu na život v tzv. zóne súmraku – prechodovej vrstve medzi tmou hlbokého oceánu a slabým svetlom z hladiny.

Tvory hodné sci-fi filmu

Spomenieme aj najhlbšie žijúcu rybu na svete. Ide o Pseudoliparis swirei, rybu objavenú v hlbinách presahujúcich 8-tisíc metrov. Niekoľkokrát sa ju podarilo pozorovať pomocou diaľkovo ovládaných vozidiel (ROV).

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A na záver tu máme dve zvieratká hodné sci-fi filmu. Prvým je tvor, ktorému prischla prezývka „upír“, pretože jeho kožná blana pripomína plášť. Reč je o Vampyroteuthis infernalis, chobotnici, ktorá síce nie je nesmrteľná, no jej život je dlhší než pri väčšine iných hlavonožcov. Žije pomalým tempom a obýva otvorený oceán v hĺbkach 500 až 3 000 metrov. Potrebuje málo kyslíka a živí sa nízkokalorickým zooplanktónom.

Poslednému tvorovi hovoríme „zombie červík“. Jeho odborný názov je Osedax a prezývku „požierač kostí“ si vyslúžil preto, že vŕta do tiel mŕtvych živočíchov a živí sa ich lipidmi. Prvýkrát bol nájdený v hĺbke približne 3 000 metrov. A aby toho nebolo málo, tento tvor žije v kolóniách.

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