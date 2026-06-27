Horúčavy komplikujú život v niektorých okresoch Slovenska. Obmedzili výrobu pitnej vody a platia prísne zákazy

Slnko a tečúca voda z vodovodu.

Foto: Pexels

TASR
Tomáš Čapák
Na úpravni vody v Kremnických vrchoch došlo k obmedzeniu výroby pitnej vody.

Na úpravni vody (ÚV) Turček v Kremnických vrchoch došlo vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok k obmedzeniu výroby pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) žiada o dočasné obmedzenie užívania pitnej vody u odberateľov napojených na predmetný vodovod. Vyhlásenie vodárov zverejnili na webovej stránke mestá Kremnica i Žiar nad Hronom.

„Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k obmedzeniu výroby pitnej vody na ÚV Turček a tiež k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov, z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tento vodovod,“ uviedla StVPS.

Platia prísne zákazy

Vodárenská spoločnosť samosprávy žiada zabezpečiť formou vydania všeobecne záväzného nariadenia vyhlásenie regulačného stupňa číslo 1. Obmedzenie dodávky vody má zahŕňať zákaz polievania záhrad a trávnikov, ihrísk a cestnej zelene, verejných priestranstiev, umývania áut a napúšťanie bazénov.

Ilustračná foto: Pexels

Pre obyvateľov okresov Žiar nad Hronom a Prievidza

Vodárenská nádrž Turček v Kremnických vrchoch bola uvedená do prevádzky v roku 1996. S celkovým objemom takmer 11 miliónov metrov kubických vody dodáva pitnú vodu pre obyvateľov okresov Žiar nad Hronom a Prievidza.

Ako sme už informovali, s vodou sú problémy aj v inej časti Slovenska. Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok (29. – 30. 6.) z dôvodu mimoriadne nepriaznivej hydrologickej situácie a technických obmedzení pri dopĺňaní zásob pitnej vody. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

V uvedených dňoch bude voda z verejného vodovodu dodávaná v regulovanom režime od 05.00 do 10.00 h a od 17.00 do 21.00 h. Mimo týchto časov môže dôjsť k prerušeniu dodávky. Počas obmedzenia bude pred budovou Obecného úradu v Koplotovciach pristavená cisterna s pitnou vodou.

Extrémne horúčavy

Slovensko cez víkend (27. – 28. 6.) zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny.

Výstraha tretieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianskeho kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. Meteorológovia tu očakávajú dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu nad 38 stupňov Celzia.

Vonkajší teplomer
Foto: Pixabay

Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov, komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.

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