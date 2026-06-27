Letný outfit sa začína dokonalou plážovou taškou: Trendy doplnok, bez ktorého sa nezaobídete 

Žena v modrých šatách a plážová taška

Foto: Image by svetlanasokolova on Magnific, Image by freepik

Jana Petrejová
Toto leto si plážová taška zaslúži rovnakú pozornosť ako plavky či sandále.

Už s príchodom prvých teplých jarných dní začíname prirodzene snívať o tom, čo nás čaká počas leta – dni pri mori, víkendové pobyty na pobreží a slnečné popoludnia pri bazéne. Keďže dovolenková sezóna je už takmer tu, nastal ideálny čas doplniť si letnú výbavu. A jednou z najdôležitejších položiek je plážová taška.

Hoci býva často odsúvaná na vedľajšiu koľaj, plážová taška si zaslúži rovnakú pozornosť ako ostatné súčasti dovolenkového šatníka. Koniec koncov, práve v nej nosíte všetko, čo počas dňa potrebujete – od opaľovacieho krému a slnečných okuliarov až po knihu či plážový uterák, ako píše ELLE.

Spojenie funkčnosti a letného štýlu

Najlepšie plážové tašky spájajú štýl a praktickosť. Mali by byť dostatočne priestranné, aby sa do nich zmestili všetky nevyhnutnosti, dostatočne odolné, aby zvládli piesok, slanú vodu či rozliaty opaľovací krém, a zároveň natoľko štýlové, aby dotvorili váš letný outfit. A práve túto sezónu je výber trendových modelov väčší než kedykoľvek predtým.

Dievča v bielej košeli
Foto: Image by freepik

Medzi stálice patria tašky typu shopper bag či slamené tašky, ktoré evokujú bezstarostnú dovolenkovú atmosféru a prirodzenú eleganciu. Mimoriadne obľúbené zostávajú aj plátené tašky – ľahké, odolné a praktické modely, ktoré bez problémov zvládnu celý deň na piesočnatej pláži. Ak preferujete modernejší vzhľad, pozornosť si zaslúžia aj transparentné PVC tašky.

Sú vodoodolné, hravé a ideálne na dni strávené pri bazéne alebo na palube lode. Ak plánujete letné dobrodružstvá, urobte z plážovej tašky hlavný prvok svojho dovolenkového stylingu. Či už siahnete po priestrannej taške z rafie, mäkkom froté modeli alebo kompaktnom kúsku k bazénu, správna voľba dokáže celý outfit posunúť na novú úroveň.

Tašky v tvare košíka

Patria medzi najtypickejšie plážové doplnky. Sú pevné, priestranné a ideálne na prenášanie všetkého od veľkých plážových uterákov až po nákupy z farmárskeho trhu. Vďaka svojej stabilnej konštrukcii sú praktickým spoločníkom nielen na pláž, ale aj na pikniky či výlety. V prevedení z rafie, s hravými vzormi alebo koženými detailmi predstavujú nadčasovú letnú klasiku.

Plátené tašky

Plátené tašky sú navrhnuté tak, aby bez problémov zvládli piesok, rozliaty opaľovací krém aj väčšiu záťaž. Ich výhodou je mimoriadna odolnosť a univerzálnosť. Nájdete ich v minimalistických aj výrazne vzorovaných verziách a ľahko ich využijete nielen na pláži, ale aj pri obede na terase či počas víkendových výletov. Veľkým bonusom sú modely, ktoré možno jednoducho vyprať a používať sezónu za sezónou.

Žena s bielou plátenou taškou
Foto: Image by freepik

Slamené tašky

Slamené tašky už dávno nepredstavujú len tradičné košíky. V súčasnosti sa objavujú aj vo forme mäkkých shopperov, kabeliek na plece či crossbody modelov. Vďaka prírodným textúram si zachovávajú letnú atmosféru, no zároveň pôsobia dostatočne elegantne aj v mestskom prostredí. Sú ľahké, štýlové a dokážu oživiť každý outfit počas teplých dní.

Sieťované tašky

Sieťované tašky patria medzi nenápadných hrdinov letnej sezóny. Ich priehľadná konštrukcia umožňuje rýchlo nájsť všetky potrebné veci a zároveň zabraňuje hromadeniu piesku vo vnútri. Sú mimoriadne ľahké, skladné a ľahko sa zmestia do kufra či cestovnej tašky, čo z nich robí ideálnu voľbu na dovolenky.

Háčkované tašky

Háčkované modely prinášajú do letného šatníka nádych remeselného spracovania a originality. Ich zaujímavé textúry a vzory dodávajú outfitu charakter a vizuálnu hĺbku. Dokonale kombinujú uvoľnený bohémsky štýl s praktickosťou, ktorú od plážovej tašky očakávate.

Štýlová kabelka
Foto: Image by kroshka__nastya on Magnific

Tašky z froté materiálu

Pripomínajú mäkkosť a pohodlie obľúbeného plážového uteráka. Sú príjemné na dotyk, dobre absorbujú vlhkosť a často sa vyrábajú v pestrých farbách, ktoré okamžite navodia letnú náladu. Vďaka svojmu hravému retro vzhľadu vyniknú medzi klasickými plážovými taškami a sú ideálnou voľbou na dni pri bazéne alebo na lodi.

Priehľadné PVC tašky

Transparentné PVC tašky zažívajú veľký návrat. Prinášajú nostalgický nádych pripomínajúci populárne priehľadné plastové sandále a zároveň sú mimoriadne praktické. Vďaka vodoodolným materiálom sa ľahko čistia a chránia obsah pred vlhkosťou. Ich priehľadné alebo výrazne farebné prevedenie dodáva každému plážovému outfitu svieži a hravý akcent.

A keď už máte vybranú ideálnu plážovú tašku, ďalším krokom sú plavky, ktoré budú tvoriť základ vášho letného outfitu. V roku 2026 sa nesú v znamení minimalizmu, retro prvkov aj výrazných farieb.

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