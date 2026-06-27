SNS podmieňuje podporu štátneho rozpočtu. Žiada minimálne 824 eur pre najstarších seniorov

Premiér Robert Fico a predseda SNS Andrej Danko.

Foto: SITA/Milan Illík

TASR
Tomáš Čapák
SNS nepodporí rozpočet, ak dôchodcovia nad 90 rokov nedostanú aspoň 824 eur.

Ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná Slovenská národná strana (SNS) nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová v súvislosti s návrhom o zvýšení dôchodku pre ľudí nad 90 rokov.

V súčasnosti je podľa SNS priemerný dôchodok 90-ročných dôchodcov na úrovni 560 eur. Dôchodcov, ktorí sa dožili veku 90 rokov, je na Slovensku približne 26 000. „SNS neschváli štátny rozpočet na rok 2027, ak strany Smer-SD a Hlas-SD nepodporia jej návrh, aby títo dôchodcovia poberali dôchodok minimálne vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku, čo predstavuje sumu blížiacu sa k 900 eurám,“ doplnila Škopcová.

SNS vo svojom návrhu zákona požaduje, aby ľudia, ktorí sa dožijú 90 rokov, poberali dôchodok vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku bez ohľadu na to, aký dôchodok im bol priznaný pri odchode do starobného dôchodku.

danko
Foto: TASR – Jaroslav Novák

TASR sa pokúsi získať reakciu Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ešte skôr sa premiér Robert Fico vyjadril, že nevidí dôvod spájať hlasovanie v parlamente o budúcoročnom štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Pre koaličné strany je podľa neho schválenie rozpočtu prioritou a nikto nemá záujem hrať sa „so žiadnymi provizóriami“. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Fico, Takáč, Kaliňák
Foto: TASR – Ján Krošlák

Premiér nechce, aby sa Slovensko zapojilo do vojnovej pôžičky pre Ukrajinu

Najvyšší ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády SR na júlový samit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia SR do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

„Ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale SR je mierová krajina, a preto to hovorím včas a dopredu, budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek,“ vyhlásil.

Zopakoval, že vláda podporuje dialóg, nie vojnu. „Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny,“ deklaroval.

Nestály člen

Diskutovalo sa aj o ďalších zahraničných témach. Premiér priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. „Budeme radi, ak Slovensko bude mať nestáleho člena,“ povedal. Zároveň deklaroval, že je zástancom reformy OSN. Myslí si, že organizácia dnes nemá prakticky na nič vplyv. Hovoril o potrebe rozšírenia stálych členov Bezpečnostnej rady OSN.

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