Sláva ho doviedla na terapie. Jakub Jablonský priznal hviezdne maniere, tvrdo však na to doplatil

V životoch mnohých celebrít sa úspech často javí ako splnený sen – obdiv, uznanie a šanca robiť to, čo milujú. Pre herca a víťaza tanečnej šou Jakuba Jablonského však táto stránka slávy skrývala aj svoju temnú a náročnejšiu tvár.
Po tom, čo v roku 2024 ovládol parket tanečnej šou Let’s Dance a získal si obrovskú priazeň divákov, sa jeho život uprostred reflektorov obrátil viacnásobne, než by čakal. V najnovšom rozhovore pre Markízu otvorene priznáva, že náhla popularita ho doviedla až k terapiám, kde musel čeliť vnútorným tlakom, ktoré si nevedel priznať ani pomenovať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nebol na to pripravený
Nie vždy ide cesta k hviezdam hladko a práve svojou otvorenosťou herec odhaľuje, ako ho úspech postavil pred nové životné výzvy, ktoré ho naučili pozrieť sa pravde do očí. V priebehu dvoch rokov od výhry v tanečnej šou sa nezmenilo len to, že sa stal otcom malej Vesny. „Celý život je iný. Mám viac príležitostí, za čo som vďačný. Veľmi veľa som sa o sebe naučil. Celé toto pozlátko ma doviedlo k terapiám, keďže nebolo ľahké to zvládnuť,“ priznal otvorene Jakub Jablonský.
Umelec tak ponúkol pohľad do svojho vnútorného sveta a toho, s čím všetkým bojoval. „Veľa toho „padne“ človeku na hlavu s takouto výhrou a šou. Ja som na to nebol pripravený, takže veľa vecí som si musel v sebe upratať a vyriešiť. Učím sa byť iným človekom a nastavovať si hranice,“ pokračoval. Práve s tým mal Jakub problém a nechával si ľudí pripúšťať k telu, až to z neho nakoniec vysalo energiu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Dá sa povedať, že mu sláva stúpla do hlavy? „Neviem, to musia zhodnotiť moji blízki a iní ľudia. Sú určité veci a maniere, ktoré sa na mňa nalepili. Viem o nich, lebo mi o nich moji priatelia povedali, keďže som ich o to poprosil pred šou. Povedal som im, že ak sa niekedy začnem správať inak, tak nech ma vrátia na Zem,“ vyšiel s pravdou von herec, ktorý bude účastníkom tiež 11. ročníka Let’s Dance, štartujúceho 8. marca 2026.
Nahlásiť chybu v článku