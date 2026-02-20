Sláva ho doviedla na terapie. Jakub Jablonský priznal hviezdne maniere, tvrdo však na to doplatil

Foto: Instagram.com/letsdance.markiza

Jana Petrejová
Popularita ho zmenila.

V životoch mnohých celebrít sa úspech často javí ako splnený sen – obdiv, uznanie a šanca robiť to, čo milujú. Pre herca a víťaza tanečnej šou Jakuba Jablonského však táto stránka slávy skrývala aj svoju temnú a náročnejšiu tvár.

Po tom, čo v roku 2024 ovládol parket tanečnej šou Let’s Dance a získal si obrovskú priazeň divákov, sa jeho život uprostred reflektorov obrátil viacnásobne, než by čakal. V najnovšom rozhovore pre Markízu otvorene priznáva, že náhla popularita ho doviedla až k terapiám, kde musel čeliť vnútorným tlakom, ktoré si nevedel priznať ani pomenovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa NOSME Dance (@nosme_dance)

Nebol na to pripravený

Nie vždy ide cesta k hviezdam hladko a práve svojou otvorenosťou herec odhaľuje, ako ho úspech postavil pred nové životné výzvy, ktoré ho naučili pozrieť sa pravde do očí. V priebehu dvoch rokov od výhry v tanečnej šou sa nezmenilo len to, že sa stal otcom malej Vesny. „Celý život je iný. Mám viac príležitostí, za čo som vďačný. Veľmi veľa som sa o sebe naučil. Celé toto pozlátko ma doviedlo k terapiám, keďže nebolo ľahké to zvládnuť,“ priznal otvorene Jakub Jablonský.

Umelec tak ponúkol pohľad do svojho vnútorného sveta a toho, s čím všetkým bojoval. „Veľa toho „padne“ človeku na hlavu s takouto výhrou a šou. Ja som na to nebol pripravený, takže veľa vecí som si musel v sebe upratať a vyriešiť. Učím sa byť iným človekom a nastavovať si hranice,“ pokračoval. Práve s tým mal Jakub problém a nechával si ľudí pripúšťať k telu, až to z neho nakoniec vysalo energiu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Dá sa povedať, že mu sláva stúpla do hlavy? „Neviem, to musia zhodnotiť moji blízki a iní ľudia. Sú určité veci a maniere, ktoré sa na mňa nalepili. Viem o nich, lebo mi o nich moji priatelia povedali, keďže som ich o to poprosil pred šou. Povedal som im, že ak sa niekedy začnem správať inak, tak nech ma vrátia na Zem,“ vyšiel s pravdou von herec, ktorý bude účastníkom tiež 11. ročníka Let’s Dance, štartujúceho 8. marca 2026.

Ako ho zmenila popularita?

