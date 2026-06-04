Rytmus vyšiel s pravdou von, či bude mať Kontrafakt nový album. Jeho odpoveď nikto nečakal

Foto: Instagram.com/rytmusking, Profimedia

Jana Petrejová
Vyjadril sa k tomu, na čo sa pýtajú mnohí fanúšikovia. 

Po dvoch desaťročiach sa na scénu vracia projekt, ktorý výrazne ovplyvnil podobu českého a slovenského hip-hopu. Skupina Kontrafakt opäť spojila sily v rámci návratu legendárneho turné Murdardo Mulano Tour a fanúšikom prináša dávku nostalgie, energie aj spomienok na zlaté časy domácej rapovej scény. 

No popri očakávaniach zaznela aj otázka, ktorá zaujíma tisíce fanúšikov – dočkajú sa aj nového albumu? Patrik „Rytmus“ Vrbovský sa pred začiatkom turné pre portál Koktejl vyjadril bez prikrášľovania. Svojej povesti nezostal nič dlžný, opäť si nedával servítku pred ústa a uviedol, ako sa veci majú.

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Nová hudba alebo osvedčené hity?

Raper, ktorý nedávno prezradil, ako vychováva svojho syna Sanela, priznal, že vytvorenie nového albumu nie je pre členov skupiny problémom, no podľa jeho slov je dôležitejšie zamyslieť sa nad tým, či je vôbec potrebný. Raper otvorene naznačil, že po rokoch úspešnej kariéry už necíti potrebu niečo dokazovať alebo tvoriť len preto, aby si udržal pozornosť publika.

Podľa jeho slov sa zdá, že sa k novému albumu neschyľuje a skupina ostáva verná svojim starším skladbám. “Treba nám nový album? Alebo kvôli čomu to máš robiť? Kvôli kariére, alebo kvôli tomu, aby si si niečo dokazoval, alebo kvôli tomu, že sa chceš vypísať zo svojich pocitov? Ťažko povedať, lebo to máš ako, ja neviem… Keď sa spýtaš starého hudobníka, že: „A dáš ešte album?“ Vieš, ja neviem…“ poznamenal Rytmus, ako to vidí on.

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Ako ďalej naznačil, Kontrafakt je na hudobnej scéne už dlhé roky. Fanúšikovia si obľúbili ich skladby, ktoré si spievajú doteraz a ktoré svojím spôsobom definujú skupinu. Jeho slová preto dávajú zmysel. Manžel Jasminy Alagič chce jednoducho vyhovieť svojim priaznivcom.

„Nechcem sa teraz prirovnávať, ale fakt, že niekto, kto to robí, dajme tomu, 30 rokov a má vybudovanú extrémnu kariéru, tak proste to už nemusí robiť, lebo nemá dôvod. A myslím si dokonca, že ľudia nie sú na to už zvedaví. Predstav si, že dôjde nejaký tvoj obľúbenec, na ktorom si vyrastala, na koncert a on tam vytiahne na teba nejaký jeho nový album,” poznamenal.

Nezhody u nich nehrozia

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