Pozrite si romantickú komédiu, ktorá podľa divákov potrápi vašu bránicu a zároveň vás zahreje pri srdci

Film pripomína divadelnú hru. Diváci tvrdia, že sa poriadne zasmejete. Zároveň oceňujú krásnu a zábavnú myšlienku. Udelili jej vysoké hodnotenie. 

Máte radi romantické komédie? Nenechajte si ujsť snímku z talianskej produkcie s názvom Bláznivo z roku 2025, ktorá na filmovom portáli ČSFD získala skvelé hodnotenie 74 %.

Pamätáte sa na svoje prvé rande?

Naša myseľ je veľmi preplnené miesto, všetci sme obývaní mnohými osobnosťami, ktoré musia koexistovať. Racionálnymi, romantickými, inštinktívnymi a niekedy aj bláznivými. Kto je však skutočným pánom situácie?

Film Bláznivo sleduje prvé rande, pričom vás zavedie do mysle dvoch hlavných postáv, aby ste odhalili tajomné mechanizmy, ktoré riadia vaše konanie. Rozdielne osobnosti hlavných hrdinov majú svoje vlastné hlasy a fyzickú podobu. A vy môžete sledovať, ako sa hádajú, bojujú, radujú a dojímajú v snahe prevziať kontrolu nad situáciou a urobiť konečné rozhodnutie.

„Film dokonca potrápil aj bránicu a zahrial pri srdiečku“

Diváci ju označujú za „feel good“ komédiu, ale vyčítajú jej priemernosť.

„V rámci romantických komédií som už videl kadejaké snímky, ale táto mala naozaj krásnu a zároveň zábavnú myšlienku.“

„Obdivujem takéto malé, inteligentne napísané filmy, ktoré sa odohrávajú v jednom byte medzi dvoma postavami (a ôsmimi charaktermi v hlave). Pôsobí to ako divadelná hra. Film dokonca potrápil aj bránicu a zahrial pri srdiečku.“

„Nečakane výborná, no netradičná romantická komédia s parádnym nápadom aj prevedením. Veľa smiechu, s príjemným sledovaním publika, keďže každý sa zasmial na inom mieste. Množstvo detailov, nápadov a skvelé herecké obsadenie,“ uvádza sa v recenziách.

Romantickú komédiu Bláznivo si môžete pozrieť na streamovacej platforme Edisonline, kde je aktuálne na prvom mieste.

