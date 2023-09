Pár sa snažil 4 roky o dieťa, no ukázalo sa, že žena je stále panna: Šokuje vás, čo robili zle

Istý pár z Číny sa pokúšal splodiť dieťa, no neúspešne. Vyhľadal teda odbornú pomoc v očakávaní, že sa im konečne podarí priviesť na svet bábätko. Na lekárku však čakalo veľké prekvapenie, informuje portál Mirror.

Článok pokračuje pod videom ↓

Manželia zostávajú v anonymite, no s ich príbehom sa podelila lekárka Liu Hongmei, ktorá opísala, že žena mala 24 a muž 26 rokov. V tomto zväzku boli štyri roky a aj od svojho okolia pociťovali nepríjemný tlak, že je na čase mať dieťa. No napriek tomu, že mali pravidelný sex, sa im to nedarilo.

Mali sex, ibaže zle

Keď sa žena zdôverila lekárke s bolesťami pri styku, rozhodla sa ju vyšetriť s presvedčením, že za tým bude určite nejaký zdravotný problém. Na Liu však čakalo veľké prekvapenie.

Zistila, že žena je stále pannou a teda tehotná ani nemôže byť. Ako je to možné, keď dvojica mala pravidelný sex?

Lekárka sa rozhodla skontrolovať ženin konečník, pričom zistila, že po celú dobu vykonávali análny sex.

Chýbajúce znalosti sú problémom

Doktorka im teda vysvetlila, ako na to a dala príručku sexuálnej výchovy, kde zistia viac. O niekoľko mesiacov sa dozvedela, že manželom sa konečne podarilo splodiť vytúžené dieťa.

Táto udalosť je dôkazom, že aj keď si myslíme, že dnes už o sexe vieme veľa, stále je tabuizovaný, a tak sa môžu výnimočne objaviť prípady, aký je aj tento. A to len z dôvodu nedostatku základných vedomostí. Podľa lekárky je dokonca úplne bežné, že ľudia majú o sexe mylné predstavy a chýbajú im podstatné znalosti.