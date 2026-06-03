Ministerstvo školstva podporí slovenské školy sumou 28 miliónov eur. Budú určené na učebnice a pracovné zošity

Foto: TASR - Jaroslav Novák / TASR - František Iván

Klaudia Oselská
TASR
Príspevok sa po prvýkrát rozširuje aj na materské školy.

Ministerstvo školstva pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Na školský rok 2026/2027 budú mať školy k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice či pracovné zošity. Ministerstvo zároveň zverejnilo metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej školy v najbližších dňoch dostanú finančné prostriedky. Rezort súčasne zabezpečuje distribúciu učebníc pre nové kurikulum, ktoré si školy objednali prostredníctvom centrálneho systému. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

„Kvalitné vzdelávanie sa nezaobíde bez kvalitných vzdelávacích materiálov. Dlhodobo vieme, že potreby škôl sú vyššie ako objem financií, ktoré boli v minulosti na tieto účely vyčlenené. Preto tento rok školy podporujeme nielen príspevkom zo štátneho rozpočtu, ale aj dodatočnými investíciami z plánu obnovy určenými na nové kurikulum, ktoré bude zamerané na individuálne potreby škôl,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Príspevok sa po prvýkrát rozširuje aj na materské školy

Príspevok na edukačné publikácie sa dlhodobo pohyboval na úrovni približne 15 miliónov eur ročne. Minulý rok bol navýšený na 18 miliónov eur. Tento rok je zo štátneho rozpočtu vyčlenených 13,5 milióna eur, zároveň však školy získavajú ďalších 15 miliónov eur na učebnice pre nové kurikulum z plánu obnovy.

Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu je určený materským školám, základným školám, stredným školám aj školám pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním a školy ho môžu využiť na nákup publikácií zo schváleného zoznamu ministerstva školstva.

Novinkou je, že príspevok na edukačné publikácie sa prvýkrát rozširuje aj na materské školy. Finančné prostriedky získajú materské školy a materské školy pre deti so zdravotným znevýhodnením na pracovné zošity pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Príspevok sa školám určí podľa počtu detí a žiakov evidovaných k 15. septembru 2025 a podľa stanovenej výšky príspevku na dieťa alebo žiaka. Konkrétnu výšku pridelených finančných prostriedkov si školy môžu overiť na webovej stránke ministerstva školstva.

Foto: TASR – František Iván

Ďalšou formou podpory je centrálny nákup edukačných publikácií pre školy zapojené do kurikulárnej reformy, financovaný z plánu obnovy. Základné školy a školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si mohli prostredníctvom centrálneho systému objednať edukačné publikácie s certifikátom vydaným podľa nového kurikula. Na tento účel je vyčlenených 15 miliónov eur.

Ministerstvo odporučilo školám využiť príspevok zo štátneho rozpočtu prioritne na potreby vyšších ročníkov, zatiaľ čo učebnice pre nižšie ročníky môžu školy vo väčšej miere zabezpečiť cez plán obnovy. V rámci prvého kola verejného obstarávania bolo doposiaľ uzatvorených desať zmlúv s dodávateľmi. Tí postupne distribuujú edukačné publikácie školám.

Ministerstvo odbremení školy od zložitej administratívy

Ministerstvo pri zabezpečovaní učebníc pre nové kurikulum vychádza z princípu, že výber konkrétnych titulov zostáva v rukách škôl a učiteľov, zatiaľ čo štát preberá proces verejného obstarávania, nákupu a administratívy. Cieľom je umožniť školám pracovať s modernými učebnicami a zároveň ich odbremeniť od zložitej administratívy spojenej s ich zabezpečením.

Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že úspech kurikulárnej reformy závisí nielen od zmien vo vzdelávacích programoch, ale aj od dostupnosti kvalitných vzdelávacích materiálov priamo v triedach. „Ak chceme, aby sa nové kurikulum reálne dostalo do tried, musíme zabezpečiť moderné a kvalitné učebnice. Tento systém to umožní – rýchlejšie, lacnejšie a bez zbytočnej byrokracie,“ doplnil minister školstva.

Kombináciou príspevku zo štátneho rozpočtu a centrálneho nákupu učebníc pre nové kurikulum ministerstvo zabezpečuje, aby školy vstupovali do nového školského roka lepšie pripravené a aby sa kvalitné vzdelávacie materiály dostali k čo najväčšiemu počtu detí a žiakov.

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