Konečne je brutálny ako Game of Thrones: Najočakávanejší seriál roka je tu, prvá časť má hodnotenie šialených 92 %

Jeden z najočakávanejších seriálov roka je konečne tu. Na streamovacej platforme Max si konečne môžete vychutnať prvú časť druhej série Rodu Draka (House od the Dragon), ktorá vychádza z knižnej predlohy Georga R. R. Martina. Rýchli fanúšikovia ju už majú za sebou a viac nadšení byť hádam ani nemohli.

Celkovo na nás čaká osem epizód a tá úvodná je už vonku. Na ČSFD jej svieti hodnotenie šialených 92 % a síce svoj názor zatiaľ vyjadrilo len pár desiatok divákov, väčšina sa zatiaľ zhoduje na piatich či štyroch hviezdičkách.

Na portáli IMDb zas časť s názvom „A Son for a Son“ dostala zatiaľ 8,9/10. Je zrejmé, že sa tieto čísla budú s pribúdajúcimi hodnoteniami divákov meniť, pravdepodobne už o pár hodín budú vyzerať úplne inak.

No ak patríte medzi fanúšikov tohto seriálového počinu, je dobrým znamením, že prvé reakcie Slovákov a Čechov sú takéto priaznivé. V ich recenziách navyše nechýbajú ovácie tohto počinu.

Brutalitou konečne pripomína GOT

„Seriálový deň D tohto roka je tu a nemohol skončiť lepšie. Už iba to nové intro so starou dobre známou hudbou mi nahnalo takú husiu kožu, že ma neopustila do drsného konca. Proste syn za syna,“ stojí v jednej z nich, ktorá napovedá, že okrem iného uvidíme nové intro.

„Po dvoch rokoch sme späť a hneď zostra! Epizóda plná bolesti, zmierenia s nadchádzajúcim tancom drakov, intrigy a brutalita. Všetko, čo máme na Game of Thrones tak radi sa s touto sezónou Rodu draka rozvije o dosť ďalej, úvod skvelý,“ podotkol niekto ďalší.

Ak si spomínate, prvú sériu Rodu Draka mnohí porovnávali práve s Game of Thrones a vyčítali, že tento spin-off nie je dostatočne brutálny. Podľa prvých reakcií to vyzerá, že teraz by mohlo byť všetko inak a aj títo diváci dostanú to, po čom bažia.

Čo by ste mali vedieť o druhej sérii Rodu Draka?

Na základe knihy Georgea R. R. Martina „Oheň a krv“, ktorá sa odohráva 200 rokov pred udalosťami seriálu Hra o tróny, rozpráva príbeh rodu Targaryenovcov.

V obsadení druhej série sa predstavia Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno a Rhys Ifans. V druhej sérii sa objavia aj Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall a Matthew Needham.

Nové herecké obsadenie druhej série tvoria Abubakar Salim ako Alyn z Hullu, Gayle Rankin ako Alys Rivers, Freddie Fox ako ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale ako ser Simon Strong, Clinton Liberty ako Addam z Hullu, Jamie Kenna ako ser Alfred Broome, Kieran Bew ako Hugh, Tom Bennett ako Ulf, Tom Taylor ako lord Cregan Stark a Vincent Regan ako ser Rickard Thorne.

George R. R. Martin a Ryan Condal sú spolutvorcami a producentmi, ďalšími producentmi sú Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Na základe knihy Oheň a krv od Georgea R. R. Martina.

