Aplikácia eDoklady je plne funkčná. Technický problém sa podarilo odstrániť

Aplikácia eDoklady je už plne funkčná. Technický problém sa podarilo v spolupráci s dodávateľom ministerstvu vnútra (MV) v stredu popoludní odstrániť. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Matej Neumann.
Ministerstvo sa ospravedlňuje za spôsobené problémy
Výpadok zaznamenal systém v stredu. Chyba pozostávala v nemožnosti vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie.
„Ministerstvo vnútra ďakuje používateľom e-služieb za pochopenie a ospravedlňuje sa za prípadné spôsobené problémy,“ uviedol Neumann.
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