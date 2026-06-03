V Grécku umrel slovenský občan. Osudnou mu mala byť túra

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR eviduje úmrtie občana SR v Grécku. Pre TASR po potvrdili z komunikačného odboru rezortu. O prípade informoval portál Topky.sk, podľa ktorého mal slovenský turista zahynúť počas túry na zástavu srdca.
Viac informácií nie je známych
„MZVEZ SR je informované o úmrtí občana SR v Grécku. Prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Aténach sme v kontakte s príslušnými gréckymi úradmi aj pozostalými, ktorým poskytujeme konzulárnu asistenciu. Vzhľadom na ochranu osobných údajov však nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedol pre TASR rezort.
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