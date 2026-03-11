Skúsili otvorený vzťah, no vrátili sa k monogamii. Odborník vysvetlil, prečo sa to často stáva

Otvorené vzťahy a polyamória sa v posledných rokoch čoraz častejšie objavujú v diskusiách o moderných partnerských modeloch. Hoci záujem o nemonogamné vzťahy rastie, mnohí ľudia po krátkom experimente zistia, že im viac vyhovuje tradičná monogamia.
Približne jeden z každých 25 romantických vzťahov v Spojených štátoch je dnes konsenzuálne nemonogamný a tento podiel postupne rastie. Záujem o swinging (pozn. red.: partnerská výmena alebo sexuálne stretnutia s inými pármi so súhlasom partnerov) či polyamóriu (pozn. red.: typ vzťahu, v ktorom má človek súčasne viac romantických partnerov so súhlasom všetkých zúčastnených) sa výraznejšie zvýšil najmä od polovice 2000-tych rokov, keď sa otvorenejšie začalo hovoriť o rôznych podobách partnerských usporiadaní.
Napriek tomu však veľká časť párov, ktoré takýto model vyskúšajú, po čase zistí, že im viac vyhovuje návrat k monogamii. Ako uvádza magazín The New York Post, odborníci upozorňujú, že otvorené vzťahy môžu prinášať aj výzvy, na ktoré mnohí partneri nie sú pripravení.
Biologické a emocionálne limity
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa niektoré páry po skúsenosti s polyamóriou vracajú k monogamii, sú podľa odborníkov prirodzené emocionálne limity. Mnohí ľudia totiž nedokážu dlhodobo zvládať hlboké romantické väzby s viacerými partnermi naraz.
„Väčšina ľudí jednoducho nemá biologické predpoklady milovať viac než jednu osobu naraz,“ vyhlásil Dr. Justin R. Garcia. Ako spomínaný odborník tvrdí, zohráva tu veľkú úlohu aj čas a energia. Udržiavanie viacerých partnerských vzťahov môže byť náročné nielen emocionálne, ale aj prakticky, keďže každý partner potrebuje pozornosť a čas.
Nahlásiť chybu v článku