Skipasy sa predražia, tu za ne dáte majland: Zimná lyžovačka môže stáť viac ako letná dovolenka, ľudia tam prestávajú chodiť

Ilustračná foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Vplyvom vyšších cien skipasov je vraj na talianskych svahoch o milión ľudí ročne menej ako v minulosti.

Kvôli zdraženiu skipasov počas tohtoročnej zimnej sezóny v Taliansku sa lyžovanie možno stane výsadou bohatých, varoval prezident talianskeho združenia spotrebiteľov Assoutenti Gabriele Melluso, na ktorého sa v pondelok odvolal denník The Guardian.

Podľa správy vypracovanej združením sa ceny skipasov v lyžiarskych strediskách v Alpách a Dolomitoch na severe až po svahy v oblasti Abruzzo v strednom Taliansku zvýšia až o 40 percent v porovnaní s rokom 2021. Skipas „Dolomiti Superski“ pre 12 stredísk v tejto lyžiarskej oblasti stojí túto sezónu 86 eur na deň.

Za sezónu môžete zaplatiť až 1800 eur

Očakáva sa, že v obľúbenom stredisku Roccaraso v Apeninách východne od Ríma cena denného skipasu stúpne na 60 eur. Sezónne skipasy budú stáť od 755 eur za dospelú osobu v Roccarase po 1800 eur v údolí Aosta na severe Talianska, napísal The Guardian.

Ilustračná foto: Unsplash

Melluso považuje zvýšenie cien za úplne neopodstatnené a neprijateľné. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk ich pripisujú vyšším cenám energie, nákladom na údržbu a tiež vyššiemu dopytu po kvalitnejšom vybavení.

Kvôli cenám o milión ľudí ročne menej

V Taliansku je však inflácia pod kontrolou a ceny energie sa od roku 2022, keď zvýšili náklady prevádzkovateľov, vrátili na „normálnu úroveň“, uviedol Melluso. Tvrdí, že ceny skipasov sú teraz veľmi vysoké a menej majetní ľudia preto boli nútení úplne sa vzdať tradičnej lyžiarskej dovolenky, známej v Taliansku ako „settimana bianca“.

Už v minulej sezóne podľa neho prišlo na svahy kvôli rastúcim nákladom o jeden milión menej Talianov.

Napriek zvýšeniu cien je podľa britského denníka Taliansko v porovnaní napríklad so Švajčiarskom, Francúzskom a Rakúskom stále lacnejším miestom na lyžovanie v západnej Európe.

