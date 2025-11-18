Situácia v STVR sa zhoršuje: PS podáva podnet na Európsku komisiu, hovorí o rozpore s európskou legislatívou

Foto: SITA (Progresívne Slovensko, Lukáš Grec)

Nina Malovcová
TASR
Kríza v kultúre
PS sa obracia na Európsku komisiu.

Opozičné hnutie PS sa pre zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) obrátilo na Európsku komisiu (EK). Žiada ju, aby preskúmala súlad legislatívy s európskym právom. Hnutie zákon o STVR, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2024, opäť kritizovalo. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Zory Jaurovej (PS) na utorkovej tlačovej konferencii.

„V pondelok, symbolicky 17. novembra, sme podali občiansky podnet na EK, kde žiadame, aby preskúmala súlad zákona o STVR s európskym právom, a to nie len s nariadením o slobode médií, ale aj so základnou zmluvou o Európskej únii. Článok štyri základnej zmluvy totiž hovorí o takzvanej lojálnej spolupráci, to znamená, že žiaden členský štát nemá prijímať zákony, ktoré odporujú cieľom alebo zákonom, ktoré už EÚ prijala. V čase, keď ministerstvo kultúry dalo tento zákon do pripomienkového konania, tak práve vtedy Európsky parlament toto nariadenie schválil, čiže to bolo jasne v rozpore s princípom lojálnej spolupráce,“ poznamenala.

Kritika legislatívy zo strany opozície

Jaurová opätovne zákon o STVR kritizovala. Namietala, že umožnil priamu politickú kontrolu nad telerozhlasom. Poukázala na to, že už počas legislatívneho procesu upozorňovali na jeho možný rozpor s európskou legislatívou aj Ústavou SR. Pripomenula, že opozícia sa v tejto veci obrátila na Ústavný súd SR. Nerozumie, prečo súd ešte nevydal rozhodnutie, keďže dôsledky legislatívy na fungovanie STVR sú podľa nej veľmi zreteľné.

Vyjadrila svoje výhrady k situácii a fungovaniu STVR po prijatí zmien. Hovorila o narušení vyváženosti spravodajstva. Tvrdí tiež, že telerozhlas vyhadzuje redaktorov a ruší relácie podľa politických príkazov. Kritizovala aj fungovanie Rady STVR. Hovorila aj o konflikte záujmov Lukáša Machalu, ktorý je generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu kultúry a zároveň podpredsedom rady.

