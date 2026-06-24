Situácia na Slovensku sa zhoršuje, prvé obce hlásia kritický stav vody. Platia prísne opatrenia

Slovensko čelí opätovnému zhoršovaniu hydrologickej situácie. Nedostatok zrážok zasiahol prvé samosprávy, ktoré začínajú pociťovať reálne problémy so zásobovaním. Vodárne aj miestne úrady preto naliehavo apelujú na ľudí, aby s pitnou vodou narábali maximálne zodpovedne a využívali ju len na tie najnutnejšie potreby.
Najbližšie dni navyše prinesú ďalšiu zaťažkávaciu skúšku. Na naše územie totiž smeruje vlna tropických horúčav. Tie situáciu ešte viac skomplikujú. Urýchlia totiž vyparovanie v prírode, prehĺbia sucho a ruka v ruke s tým prudko stúpne aj spotreba v domácnostiach. Portál iMeteo preto priniesol varovania od vodárov aj samospráv, aby ľudia šetrili vodou.
Ohrozené sú najmä menšie zdroje
Kritický stav nastáva predovšetkým v obciach, ktoré nie sú napojené na veľké diaľkovo riadené siete, ale sú závislé od lokálnych prameňov, menších vodných zdrojov či rezervoárov. Ak v danej oblasti dlhodobo chýba plošný dážď, výdatnosť týchto podzemných zdrojov rýchlo klesá. To sa takmer okamžite premietne do tlaku a dostupnosti vody priamo v kohútikoch obyvateľov.
Kritická situácia je v Prenčove. V obci v okrese Banská Štiavnica klesol objem vody pre obyvateľov na historické minimum. Hoci samospráva okamžite zakázala napúšťanie bazénov a zalievanie záhrad, paradoxne zaznamenala nárast spotreby, čo situáciu posunulo na hranu únosnosti.
Kde platia obmedzenia a čomu sa vyhnúť
Problémy nehlási len stredné Slovensko, ale aj Trenčiansky kraj. Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) oficiálne potvrdili prudký pokles výdatnosti svojich zdrojov.
Vodári preto dôrazne žiadajú ľudí, aby dočasne úplne obmedzili tie činnosti, ktoré počas kritických dní predstavujú pre oslabené vodné zdroje najväčšiu záťaž. V prvom rade ide o akékoľvek polievanie súkromných záhrad, udržiavaných trávnikov či verejnej zelene, ktoré v letných mesiacoch spotrebúva obrovské množstvá pitnej vody.
Rovnaký zákaz sa vzťahuje aj na zalievanie športových ihrísk a rozsiahlych mestských či obecných plôch. Obyvatelia by mali v nadchádzajúcich dňoch odložiť aj napúšťanie a dopĺňanie domácich bazénov, ktoré dokáže lokálne vodojemy vyprázdniť v priebehu niekoľkých hodín. V neposlednom rade je zakázané používať pitnú vodu na umývanie motorových vozidiel, ako aj na čistenie a polievanie spevnených plôch, príjazdových ciest či iných verejných priestranstiev.
Tento sprísnený režim a výzvy na maximálne šetrenie sa aktuálne dotýkajú viacerých samospráv v Trenčianskom kraji. Medzi najviac ohrozené lokality patrí obec Melčice-Lieskové, kde vodárne už teraz evidujú kritické hodnoty, pričom rovnaké obmedzenia postihli aj susednú Drietomu. Na disciplinovanosť obyvateľov sa spoliehajú aj v historickom Beckove a v malej obci Haluzice, ktoré takisto zápasia s poklesom podzemných prameňov. Vážna situácia sa nevyhla ani podhorskej obci Dolná Poruba a zoznam najviac zasiahnutých samospráv uzatvára Lubina, kde je šetrenie vodou rovnako kľúčové pre udržanie stability celej siete.
Teplo a sucho budú pokračovať
Meteorologické vyhliadky na najbližšie obdobie, žiaľ, optimistické scenáre neponúkajú. V dohľadnej dobe sa na území Slovenska neočakávajú žiadne plošné ani výdatné zrážky, ktoré by dokázali vyprahnutú krajinu dostatočne hydratovať a zvrátiť tento nepriaznivý trend. Práve naopak, meteorológovia varujú pred príchodom intenzívnej vlny horúčav, ktorá situáciu ešte viac vyhrotí.
Extrémne vysoké teploty rapídne zrýchlia proces vyparovania vlahy z pôdy a urýchlia vysychanie už aj tak oslabenej vegetácie. S vlnou horúčav navyše ruka v ruke prichádza prirodzený nárast spotreby vody v domácnostiach. Počas tropických dní ľudia spotrebujú omnoho viac tekutín na osobnú hygienu či osvieženie, no v období pretrvávajúceho sucha sa kritickým problémom stáva najmä nepremyslené plytvanie – predovšetkým vo forme zalievania trávnikov, umývania áut na dvoroch či masívneho napúšťania záhradných bazénov. Práve z tohto dôvodu vodárenské spoločnosti spoločne s vedením obcí opakovane a naliehavo apelujú na svedomie občanov, aby ku každému litru pitnej vody pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.
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