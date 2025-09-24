Slovenská konsolidácia: Šimkovičová letela do USA za 16-tisíc eur. Pellegrini sa pýta Danka, či si išla oddýchnuť na Floridu

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová si spolu s vedúcou odboru komunikácie MK SR Petrou Demkovou zaletela do New Yorku. Letenky podľa objednávok a faktúr dostupných na stránke rezortu stáli takmer 16-tisíc eur. Pracovný program šéfky rezortu doteraz nie je známy, z jej sociálnych sietí je jasné len to, že sa zúčastnila festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Na podujatí sa objavil aj prezident Peter Pellegrini, minister zahraničných vecí Juraj Blanár či minister školstva Tomáš Drucker.
Po tom, ako Nadácia Zastavme korupciu a následne aj ostatné médiá upozornili na sumu leteniek, za ktoré ministerka spolu s hovorkyňou leteli do USA, sa na Facebooku ozval predseda SNS Andrej Danko a vyzval prezidenta, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. Šimkovičová, Blanár a Pellegrini leteli do USA v rovnaký deň – v sobotu 20. septembra.
Interez kontaktoval ministerstvo kultúry a pýtal sa, dokedy sa má v USA zdržať, na náplň pracovnej cesty Martiny Šimkovičovej, i na to, prečo neletela vládnym špeciálom spoločne s prezidentom. Článok budeme aktualizovať o stanovisko.
Známa suma, neznámy program
Martina Šimkovičová a Petra Demková leteli biznis triedou do New Yorku za necelých 16-tisíc eur. V čase, kedy sa na Slovensku témou číslo jeden opäť stala konsolidácia, navyše nie je zrejmé, za akým účelom boli verejné financie využité, keďže pracovný program šéfky rezortu nie je známy.
Ministerstvo v stanovisku pre Denník N uviedlo, že Šimkovičová svoju cestu považuje za „mimoriadne dôležitú“ a „okrem účasti na festivale významnom pre krajanov absolvuje aj stretnutie so zahraničnými Slovákmi“.
Zo sociálnych sietí ministerky je aktuálne známe len to, že sa ukázala na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Z podujatia pridala fotky, na ktorých sa objavili aj prezident a minister Blanár.
„Prvýkrát som mala možnosť byť jeho súčasťou minulý rok a som veľmi rada, že moja prítomnosť inšpirovala aj ďalších predstaviteľov Slovenska, aby prijali pozvanie a prišli sa sem pozrieť. Tento ročník sa už niesol aj v znamení účasti viacerých slovenských ministrov, ba dokonca aj pána prezidenta Petra Pellegriniho,“ napísala.
Dodala tiež, že je „presvedčená, že je mimoriadne dôležité, aby politici udržiavali kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí“. Čo je jej ďalšou pracovnou náplňou, nie je jasné.
Biznis trieda s výnimkou
Jedna letenka biznis triedou vyšla ministerstvo necelých osemtisíc eur. Interná smernica rezortu pritom jasne stanovuje, že pri preprave lietadlom majú nárok na biznis triedu len ministerka, štátny tajomníci a generálny tajomník služobného úradu. O hovorkyni sa nikde nepíše.
Smernica však hovorí aj to, že na základe rozhodnutia ministerky sa nárok na cestu vyššou triedou môže vzťahovať aj na sprievodnú osobu. Znamená to, že Šimkovičová musela ešte pred objednávaním leteniek rozhodnúť o tom, že bude mať so sebou na ceste sprievodnú osobu a že ňou bude práve Demková.
Rezort kultúry pritom vo svojom stanovisku uviedol, že sa snaží šetriť, a to aj na pracovných cestách. Tvrdí, že protokolistka sa zaujímala o možnosť pridať sa k oficiálnej delegácii a letieť štátnou letkou. „Motiváciou bolo predovšetkým konsolidačné úsilie a záujem o úsporu verejných finančných prostriedkov,“ tvrdí Demková. To, prečo necestovala ekonomickou triedou, ktorá je lacnejšia, však nevysvetlila.
Pod letenkami do New Yorku pre Šimkovičovú a Demkovú sa objavila ešte jedna objednávka, a to v tomto znení: „letenky New York Tanáč, Kakaš“. Ich cena je necelých 5-tisíc eur.
Ministerstvo malo Denníku N vysvetliť, že nešlo o úradníkov, ale ochrankárov ministerky. Cestu by im mal preplatiť Úrad na ochranu ústavných činiteľov. Rezort tiež uviedol, že Šimkovičová by nemusela mať pridelenú ochranku pri každej zahraničnej ceste, „nebyť nenávisti zo strany liberálov a progresívcov“.
Danko obviňuje prezidenta
Po tom, ako na Šimkovičovej cestu za 16-tisíc eur upozornili médiá a začala o nej hovoriť aj opozícia, postavil sa na stranu ministerky šéf národniarov Andrej Danko. Ten prostredníctvom statusu vyzval prezidenta, „aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu“.
Danko tiež napísal, že ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky. Ak by sa tak stalo, nemuseli by si podľa neho kupovať „drahé komerčné letenky“.
Pellegriniho kritizoval aj minister investícií Samuel Migaľ. Ten v statuse na sociálnej sieti napísal, že ide o papalášizmus. „Keď zanedbáme uhlíkovú stopu, pýtam sa, prečo prezident nepozval na palubu lietadla aj ďalších, o ktorých vedel, že do USA budú cestovať? Voľné miesta azda obsadil prvý pes Gary? Tento mentálny svet Hlasu-SD je konzistentný – raz je to minister vnútra Eštok, ktorý lieta špeciálom na futbalový zápas a dodnes nie je schopný zverejniť zoznam cestujúcich, a dnes je to zase prezident, ktorý si na samit OSN berie luxus špeciálu iba pre seba, aj keď vie, že ďalší členovia vládnej a štátnej delegácie cestujú komerčnými letmi.“
Oddych na Floride?
„Na čo sem vôbec prišla? A čo tu nasledujúce dni ide robiť, keďže v New Yorku a na zasadnutí OSN vôbec nie je, ale si ide na niekoľko dní asi oddýchnuť na Floridu,“ povedal prezident Pellegrini, ktorý vládnym špeciálom cestoval spolu s ministrom Blanárom a ich tímami.
Reagoval tak na Dankovu výzvu. Dodal tiež, že ho prestávajú baviť „tieto infantilné ataky“ a predsedu SNS vyzval, aby vysvetlil pracovný účel Šimkovičovej cesty.
Pellegrini upozornil na to, že ju videl „len pol dňa“ na festivale slovenskej menšiny v New Yersey. „Včera, počas oficiálneho koncertu tu v New Yorku, kde boli prezentovaní slovenskí umelci, bolo to pilotné veľké podujatie pri príležitosti zasadnutia OSN, tu boli so mnou minister zahraničných vecí, minister zdravotníctva, minister školstva. Pani ministerku som tam vôbec nevidel. Každý minister, ktorý sa chce zúčastniť oficiálneho programu, môže letieť vládnym špeciálom. Nikdy sme nikoho neodmietli,“ odkázal.
