Talent majú po mame. Shakira ohúrila fanúšikov vystúpením so synmi, pozrite si video

Foto: Instagram (shakira)

Frederika Lyžičiar
Zo Shakiriných synov vyrástli poriadni fešáci s výrazným talentom.

Shakira opäť raz ukázala, že prepojenie rodiny a hudby môže priniesť momenty, ktoré si získajú celý svet. Najnovšie zábery speváčky zachytávajú výnimočnú chvíľu, keď sa na pódiu objavila po boku svojich dvoch synov.

V príspevku na Instagrame zverejnila fotografie aj krátke video, ktoré zachytáva spoločné vystúpenie s jej synmi, dvanásťročným Milanom a desaťročným Sashom. Zábery si okamžite získali pozornosť a fanúšikovia v nich videli predovšetkým obyčajnú a krásnu blízkosť mamy a jej detí, spolu s atmosférou plnou spontánnej energie a emócií, ktoré z pódia priam sálali. Išlo o jeden z momentov Shakirinho koncertu, počas ktorého speváčka striedala temperamentné hity s intímnejšími pasážami a publikum ju sprevádzalo spevom od prvých minút. Keď sa na pódiu objavili aj jej synovia, nálada v aréne sa ešte viac uvoľnila a diváci reagovali nadšeným potleskom, ktorý umocnil celkový zážitok z večera.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Shakira (@shakira)

Čarovný moment na pódiu

Shakira sa po vystúpení poďakovala fanúšikom za nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá panovala počas koncertu. Publikum ju počas celého večera sprevádzalo spevom, a keď sa k nej na pódiu pridali aj jej synovia, nálada v aréne ešte zosilnela, pretože mnoho divákov si tento moment nahrávalo, svietilo baterkami a spontánne spievalo.

„Buenos Aires, ďakujeme za tento moment, ktorý v nás zostane navždy. Bolo čarovné spievať s deťmi a sledovať, ako z nich vychádza hudba, ktorú nosia vo svojom vnútri, zatiaľ čo celé rodiny spievajú a objímajú sa!“ napísala dojemne speváčka.

Reakcie fanúšikov zaplavili sociálne siete

