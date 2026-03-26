Seriálový hit Dunaj mizne z obrazoviek: Televízia ho stopla pre šport, jeden týždeň nepôjde vôbec

Počas Olympijských hier sa diváci na chvíľu museli rozlúčiť s vysielaním Sľubu a tentoraz pre futbal prichádzajú o epizódy Dunaja, k vašim službám. Opäť sa totiž počíta s veľkým diváckym záujmom o sledovanie tohto športového podujatia a keďže Dunaj patrí k najsledovanejším slovenským seriálom, je jasné, že televízia nechce prísť o čísla.

Ako informoval portál Mediaboom, zápas Slovenska v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v júni a júli tohto roka, dnes odsunie Dunaj, k vašim službám z vysielania. Zápas proti Kosovu začína o 20:45, takže by sa vo vysielaní prekrýval s obľúbeným dobovým seriálom.

Nestane sa to len raz

Ak Slovensko vyhrá nad Kosovom, v utorok hrá finále baráže. To znamená, že diváci prídu o dve epizódy po sebe. Tie navyše nebudú ani na VOYO, keďže funguje v režime „24 hodín pred televíziou“, takže ich program je priamo naviazaný na to, čo ide na obrazovkách.

Čo sa týka športu, počíta sa aj s ďalšími troma možnými dátumami, kedy ovplyvní vysielanie Dunaja. V máji nás totiž čakajú Majstrovstvá sveta v hokeji. Pauzu by mal seriál dostať 19. mája, 21. mája, tým pádom nepôjde celý týždeň, a ak postúpime do štvrťfinále, Dunaj možno nepôjde ani 28. mája.

Program tiež ovplyvnia nadchádzajúce sviatky. Počas Veľkej noci vypadnú z vysielania Ruža pre nevestu a dobový seriál Sľub. V prípade Ruže sa preruší vysielanie v piatok a v prípade Sľubu v piatok a v pondelok.

