Malo to byť špeciálne vydanie, no skončilo to katastrofou. Diváci nešetria slovami kritiky na Dámsky klub

Reprofoto: Instagram (damskyklub_stvr)

Dana Kleinová
Moderátorky sa ukázali tak, ako ich diváci ešte nevideli, no nestretlo sa to s úspechom.

Moderátorky Dámskeho klubu sú známe nielen svojou štýlovosťou a šarmom, ale tiež obľúbenosťou, keďže ich ženy, a nielen ony, už roky rady sledujú na obrazovkách. Navyše od nich čerpajú aj inšpiráciu, čo sa týka obliekania či vizáže a často ich chvália. Hoci totiž nie sú najmladšie, vždy dokazujú, že vek je len číslo a vyzerať skvele sa dá kedykoľvek.

Ako píše portál STVR, špeciálne vydanie Dámskeho klubu malo v divákoch vyvolať nostalgiu a pomocou retro kostýmov ich preniesť do minulosti. Iveta Malachovská a Andrea Chabroňová sa ukázali tak, ako ich fanúšikovia šou ešte nevideli, a hoci ony vyzerali byť svojou premenou nadšené, diváci nesúhlasili.

Namiesto chvály výčitky

V špeciálnej epizóde predviedli rôzne outfity na figurínach a do dôb dávno minulých sa preniesli vizážou aj moderátorky. Iveta Malachovská tak mala navyše príležitosť predviesť svoju schudnutú figúru, keďže, ako nedávno priznala, vo februári sa spolu s manželom rozhodli, že idú chudnúť. Chcela si totiž udržať silu aj po šesťdesiatke, a to nielen pre seba, ale tiež pre manžela, keďže je vážne chorý, má sklerózu multiplex, a tak vie, že sa o neho bude roky starať a musí na to byť v najlepšej kondícii.

 

Napriek tomu, že sa jej schudnutý vzhľad aj energia do života nedajú prehliadnuť, zdá sa, že v niektorých outfitoch veľmi dobre nevyzerá, zhodli sa diváci. V komentároch totiž nezhodnotili túto špeciálnu epizódu a vzhľad moderátoriek práve najlepšie. Nebol to však len ich vzhľad, ktorý kritizovali, ale tiež ich vlastné reakcie.

„Milé dámy, je mi dnes z vás veľmi smutno… Ja neviem, či sa mi to zdá, ale akoby ste dnes všetko z minulosti zosmiešňovali. Dúfam, že scenár ste samy nevymýšľali, ale vám ho nadiktovali. Totálna neúcta… Aj k vašim rodičom a starým rodičom. A to ani nie som taká stará, vlastne som mladšia ako vy a dnes mi je pri sledovaní relácie trápne. Správanie pani, ktorá líčila modelku, akože retro, presne ako sa sama vyjadrila TOO MUCH („príliš“, pozn. red.). Vypínam TV, je mi zle,“ odkázala diváčka, ktorá si nekládla servítku pred ústa. Nebola pritom jediná. „Úplne máte pravdu. Dnešná relácia úplné fiasko,“ uznala jej iná diváčka v odpovedi.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dámsky klub (@damskyklub_stvr)

„Celý Dámsky klub je výsmech z našej generácie. Tá vizážistka, to čo robila s tou pani, úplne nás znemožnila,“ pridala sa druhá diváčka. „Ešte si robila posmech, nechutná bola,“ uznala tretia. „Všetkému sa neprirodzene smiali,“ skonštatovala zas ďalšia.

Iná zas dodala: „Myslela som si, že som sama, komu sa to dnes nepáčilo, ale vidím, že nás je viac. Prišlo mi to ako zosmiešňovanie ľudí a doby, v ktorej žili. Tá vizážistka v tej dobe isto nežila. Ženy v tých časoch boli skromné, ale krásne oblečené, nalíčené.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vypadla jedna z najlepších. Na Pečie celé Slovensko sa opäť hrnie kritika, relácii vraj chýba…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac