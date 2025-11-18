Malo to byť špeciálne vydanie, no skončilo to katastrofou. Diváci nešetria slovami kritiky na Dámsky klub

Moderátorky Dámskeho klubu sú známe nielen svojou štýlovosťou a šarmom, ale tiež obľúbenosťou, keďže ich ženy, a nielen ony, už roky rady sledujú na obrazovkách. Navyše od nich čerpajú aj inšpiráciu, čo sa týka obliekania či vizáže a často ich chvália. Hoci totiž nie sú najmladšie, vždy dokazujú, že vek je len číslo a vyzerať skvele sa dá kedykoľvek.
Ako píše portál STVR, špeciálne vydanie Dámskeho klubu malo v divákoch vyvolať nostalgiu a pomocou retro kostýmov ich preniesť do minulosti. Iveta Malachovská a Andrea Chabroňová sa ukázali tak, ako ich fanúšikovia šou ešte nevideli, a hoci ony vyzerali byť svojou premenou nadšené, diváci nesúhlasili.
Namiesto chvály výčitky
V špeciálnej epizóde predviedli rôzne outfity na figurínach a do dôb dávno minulých sa preniesli vizážou aj moderátorky. Iveta Malachovská tak mala navyše príležitosť predviesť svoju schudnutú figúru, keďže, ako nedávno priznala, vo februári sa spolu s manželom rozhodli, že idú chudnúť. Chcela si totiž udržať silu aj po šesťdesiatke, a to nielen pre seba, ale tiež pre manžela, keďže je vážne chorý, má sklerózu multiplex, a tak vie, že sa o neho bude roky starať a musí na to byť v najlepšej kondícii.
Napriek tomu, že sa jej schudnutý vzhľad aj energia do života nedajú prehliadnuť, zdá sa, že v niektorých outfitoch veľmi dobre nevyzerá, zhodli sa diváci. V komentároch totiž nezhodnotili túto špeciálnu epizódu a vzhľad moderátoriek práve najlepšie. Nebol to však len ich vzhľad, ktorý kritizovali, ale tiež ich vlastné reakcie.
„Milé dámy, je mi dnes z vás veľmi smutno… Ja neviem, či sa mi to zdá, ale akoby ste dnes všetko z minulosti zosmiešňovali. Dúfam, že scenár ste samy nevymýšľali, ale vám ho nadiktovali. Totálna neúcta… Aj k vašim rodičom a starým rodičom. A to ani nie som taká stará, vlastne som mladšia ako vy a dnes mi je pri sledovaní relácie trápne. Správanie pani, ktorá líčila modelku, akože retro, presne ako sa sama vyjadrila TOO MUCH („príliš“, pozn. red.). Vypínam TV, je mi zle,“ odkázala diváčka, ktorá si nekládla servítku pred ústa. Nebola pritom jediná. „Úplne máte pravdu. Dnešná relácia úplné fiasko,“ uznala jej iná diváčka v odpovedi.
„Celý Dámsky klub je výsmech z našej generácie. Tá vizážistka, to čo robila s tou pani, úplne nás znemožnila,“ pridala sa druhá diváčka. „Ešte si robila posmech, nechutná bola,“ uznala tretia. „Všetkému sa neprirodzene smiali,“ skonštatovala zas ďalšia.
Iná zas dodala: „Myslela som si, že som sama, komu sa to dnes nepáčilo, ale vidím, že nás je viac. Prišlo mi to ako zosmiešňovanie ľudí a doby, v ktorej žili. Tá vizážistka v tej dobe isto nežila. Ženy v tých časoch boli skromné, ale krásne oblečené, nalíčené.“
