Seriál Neuer čoskoro končí, no televízia JOJ už chystá náhradu. V kriminálnej novinke neostanú len na území Slovenska

Foto: TV JOJ

Dana Kleinová
Milovníci kriminálnych seriálov sa nemusia báť. Nebudú mať o ne núdzu.

Seriál Neuer rozšíril súčasnú ponuku televízie JOJ o ďalší žáner. Popri ňom totiž môžu diváci sledovať seriály Ranč a Nemocnica, kde majú o drámu, napätie aj zamotané vzťahy postarané, no tiež zábavné relácie ako Bez servítky, Nákupné maniačky či Inkognito. Na svoje si tak príde každý. 

Ako informuje portál Mediaboom, televízia JOJ už budúci týždeň odvysiela poslednú epizódu prvej série kriminálky Neuer. V nedeľu 2. novembra o 20.40 h budú môcť diváci sledovať záverečnú ôsmu epizódu, ktorá zobrazí ďalšiu z vrážd spáchaných na území Bratislavy. Séria sfilmovaných prípadov vyšetrovateľa Václava Neuera však touto epizódou neskončí.

Druhá séria a úplne nový seriál

Nedeľné večery po konci prvej série Neuera vyplnia filmy. Na druhú sériu aj nový kriminálny seriál si diváci budú musieť počkať. Podľa informácií portálu Mediaboom televízia na druhej sérii už intenzívne pracuje, pričom zatiaľ čo prvá séria spracovala osem kníh spisovateľa a bývalého vyšetrovateľa Václava Neuera, druhá by sa mohla venovať jeho zvyšným knihám, vrátane novinky Pikový kráľ, ktorá ešte nie je v predaji.

Foto: TV JOJ

Pre náročnosť a dĺžku natáčania sa však očakáva, že druhá séria by mohla vyjsť najskôr v budúcom roku. Ešte skôr by mohli v roku 2026 dostať diváci iné napínavé kriminálne príbehy. Televízia JOJ totiž natočila novú krimi sériu s názvom Jednotka Jastrab. Tá bude mať rovnako ako Neuer osem epizód.

Postavu hlavného vyšetrovateľa stvárni Milan Ondrík, ktorého diváci v poslednej dobe videli v projektoch Miki, Černák a Otec. V seriáli si tiež zahrajú Helena Krajčiová, Daniel Fischer, Sarah Haváčová a Adrian Jastraban. Ondrík a Haváčová si zahrajú vyšetrovateľov, ktorí budú pátrať po ľuďoch na úteku, a to aj za hranicami Slovenska.

