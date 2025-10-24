Hoci vyhrala talentovú súťaž, vo veľkom ju kritizovali pre jej vzhľad. Dnes by ste však speváčku Susan Boyle nespoznali

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Predala 25 miliónov albumov a zostala dokonalým príkladom toho, prečo by nikto nemal súdiť knihu podľa obalu.

Susan si v roku 2009 získala srdcia ľudí po celom svete, keď sa preslávila po úchvatnom vystúpení s piesňou Les Misérables’ I Dreamed A Dream v britskej reality šou Britain’s Got Talent (Británia má talent, pozn. red.). Predala 25 miliónov albumov a zostala dokonalým príkladom toho, prečo by nikto nemal súdiť knihu podľa obalu. Navyše bol jej talent taký veľký, že si ho všimli aj Slováci a nezabudli na ňu ani po rokoch.

Ako píše portál NY POST, v roku 2013 bol Susan diagnostikovaný Aspergerov syndróm, forma autizmu, a ona otvorene prehovorila o svojich bojoch s depresiou v minulosti, pričom priznala, že jej osobné prekážky jej nikdy nezabránia robiť to, čo miluje. „Na môj život to nebude mať žiadny vplyv. Je to len stav, s ktorým musím žiť a pracovať,“ povedala pre The Guardian.

Foto: Profimedia

Susan bola odhodlaná pokračovať v kariére ďalej a plniť si svoj sen. Na chvíľu ju ale v roku 2022 zastavila mŕtvica, no tak, ako aj pri predošlých problémoch, speváčka ukázala, že sa ešte nehodlá vzdať. V máji 2025 sa po prvýkrát od roku 2019 vrátila do štúdia a podelila sa o to, ako veľmi sa teší, že môže svojim fanúšikom priniesť novú hudbu.

Zmenila sa na nepoznanie

Nedávno sa navyše 64-ročná škótska speváčka prešla aj po červenom koberci na udeľovaní cien Pride of Britain Awards v hoteli Grosvenor House v Londýne a jej nový vzhľad bol taký odlišný od čias účinkovania v šou Britain’s Got Talent, že si okamžite získala všetku pozornosť. V minulosti pritom bola kritizovaná, za to ako vyzerá, keďže s veľkou slávou prišlo aj množstvo pozornosti, nie vždy pozitívnej. Teraz však zožala len chválu.

Foto: Profimedia

Zatiaľ čo mnohí fanúšikovia v komentároch písali, ako skvele Susan vyzerala, bol to jej nový blond účes v štýle bobu s ofinou, ktorý si získal najviac pochvalných ohlasov.

„Vyzeráš krásne, Susan. Milujem tvoje vlasy, naozaj ti sedia,“ komentoval jeden fanúšik. „Tvoj bob je brutálny,“ odkázal niekto ďalší. Tretí fanúšik súhlasil: „Môj typ divy.“

