Školy môžu dávať riaditeľské voľno: Nemusia otvoriť 8. mája, môžu si skrátiť školský rok. Má to však háčik

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian, František Iván

Nina Malovcová
TASR
Školy zatiaľ nemajú jasno, v hre je aj skorší koniec školského roka.

Za prácu počas 8. mája, ktorý bude tento rok pracovným dňom, prináleží zamestnancom v školstve príplatok alebo im môže zamestnávateľ, teda riaditeľ školy, umožniť náhradné voľno. Uviedol to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Ako však dodáva portál Sme, riaditeľ školy môže podľa školského zákona udeliť voľno najviac na päť dní počas školského roka, a to zo závažných dôvodov, najmä z organizačných či prevádzkových. Ak by mali riaditelia poskytnúť viac dní voľna, muselo by o tom rozhodnúť ministerstvo školstva. Takýto krok je však možný len v prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Školy zatiaľ nevedia, ktorú alternatívu majú zvoliť. Zároveň pripustil, že náhradné voľno by mohli mať v školách aj 30. júna, čím by sa mohli začať letné prázdniny skôr. „Možno premyslíme aj ten pondelok (29. 6.),“ povedal šéf rezortu školstva. V tejto veci bude Drucker informovať ministra financií o celkovom dosahu, ktorý sa pohybuje na úrovni cez 20 miliónov eur.

Odborári odporúčajú dohodu v kolektívnej zmluve

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek pre TASR povedal, že existuje niekoľko možností ako postupovať 8. mája. Jednou z možností je, že dajú riaditelia riaditeľské voľno.

Foto: TASR – Martin Baumann

„Čo sa týka odborárov, tak odporúčame, aby podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve, kde tento deň, či už 8. mája alebo 15. septembra, by neboli v práci a bolo by to dohodnuté v dodatku ku kolektívnej zmluve. Ale za tento deň by mali plnú náhradu platu bez dôsledku na čerpanie dovolenky,“ vysvetlil Ondek.

Príplatok alebo voľno závisí od režimu školy

Ďalšia možnosť, ktorú školskí odborári odporúčajú, pokiaľ sa riaditeľ školy rozhodne prerušiť prevádzku počas tohto dňa, je, že to môže po dohode so zamestnávateľom urobiť na základe školského zákona. Pokiaľ bude škola počas 8. mája v plnej prevádzke a deti budú v škole, tak vtedy pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom prislúcha príplatok.

Množstvo škôl zatiaľ nevie, ako bude 8. mája postupovať, a ktorú alternatívu zvolia. Peniaze navyše školy podľa Ondeka nedostanú, vychádzať musia z normatívu, ktorý im bol pridelený na rozpočtové obdobie roku 2026. V rámci konsolidácie sa 8. máj tohto roku zrušil ako deň pracovného pokoja. No sviatkom zostal.

