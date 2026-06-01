Polícia stále hľadá „leptača“: Chcel zaútočiť na dve ženy žieravinou, pred raziou mal dostať varovanie

Nina Malovcová
Nebezpečný muž polícii unikol tesne pred zásahom.

Polícia stále pátra po mužovi, ktorého chcela zadržať počas akcie Leptač v centre Košíc. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Podľa doterajších zistení mal plánovať brutálny útok na dve ženy, pričom jednou z možností malo byť aj obliatie žieravinou do oblasti tváre.

O vývoji prípadu informoval portál Aktuality, podľa ktorého existuje podozrenie, že obvinený mohol o pripravovanej policajnej akcii vedieť vopred. V súvislosti s možným únikom citlivých informácií už padol aj podnet na policajnú inšpekciu. Autor podnetu tvrdí, že mohlo dôjsť k ohrozeniu svedkov aj k mareniu vyšetrovania.

Podozrievajú únik informácií z prostredia polície

Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, podozrieva z vynesenia informácií policajtov. Tvrdí, že hľadaný muž mal mať blízko k ľuďom z útvaru zameraného na drogovú kriminalitu. „Tento únik bezprostredne ohrozuje ľudské životy a vnímam ho ako úmyselné marenie spravodlivosti zo strany polície,“ uviedol autor podnetu. Úrad inšpekčnej služby už potvrdil, že prípad preveruje. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová uviedla, že zisťujú pravdivosť tvrdení.

Podľa polície sa obvinený na útok pripravoval dlhodobo. Vyšetrovateľom sa podarilo zistiť, že viacerým osobám poskytoval fotografie poškodených žien, informácie o ich pohybe aj presné trasy.

Svedkovia mali podľa zdroja vypovedať ešte 12. mája a polícii odovzdali aj citlivú fotodokumentáciu. Autor podnetu sa obáva, že podozrivý sa krátko nato dozvedel o obsahu výpovedí aj o získaných dôkazoch, čo mu mohlo pomôcť uniknúť a zlikvidovať ďalšie stopy.

Poznal ich každodenný pohyb a trasy. Muž v Košiciach plánoval brutálny útok na dve ženy,…

