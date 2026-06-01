Namiesto opaľovania budete moknúť: Začiatok júna bude na Slovensku chladný a upršaný, slnko nečakajte

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Prvý deň leta bude poriadne mokrý.

Začiatok meteorologického leta vyzerá tento rok úplne inak, než by si mnohí predstavovali. Namiesto horúčav, plných kúpalísk a slnečného rána čaká Slovensko daždivý pondelok, zamračená obloha a miestami poriadne výdatné zrážky. Prvý júnový deň tak bude pripomínať skôr upršaný apríl než štart leta.

Podľa portálu iMeteo začne počasie na Slovensku ovplyvňovať plytká tlaková níž, ktorá sa presúva cez Poľsko a spolu so studeným frontom prináša nad naše územie rozsiahle zrážkové pole. Slovenský hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že pondelok bude prevažne oblačný až zamračený a na viacerých miestach treba počítať s dažďom aj prehánkami.

Dážď zasiahne väčšinu územia

Meteorológovia očakávajú počas pondelka oblačné až zamračené počasie, pričom na viacerých miestach sa objavia prehánky, dážď a ojedinele aj búrky.

Po búrlivom víkende sa síce atmosféra postupne upokojí, no úplne bez búrok to ešte nebude. Na juhozápade krajiny sa môžu vyskytnúť slabšie búrky, ktoré môže sprevádzať prechodne silnejší vietor. K večeru by sa mala oblačnosť začať čiastočne zmenšovať najmä na juhozápade Slovenska, vo väčšine regiónov však bude pretrvávať upršané a sychravé počasie.

Aj teploty ukážu, že leto sa zatiaľ naplno neprihlásilo o slovo. Slovenský hydrometeorologický ústav dodáva, že najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20 °C, na západe a juhu väčšinou vystúpi na 20 až 25 °C.

Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 10 °C.  Fúkať bude slabý až mierny vietor, na západe najmä západný až severozápadný, s rýchlosťou približne 15 až 30 km/h. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.

Na niektorých miestach spadne až 30 mm zrážok

Najvýraznejšie zrážky očakávajú meteorológovia najmä na strednom Slovensku. Vo viacerých oblastiach môže spadnúť do 15 mm zrážok, ojedinele však aj 15 až 30 mm vody. V praxi to znamená, že v niektorých regiónoch naprší za jediný deň toľko, koľko inokedy spadne za väčšiu časť mesiaca. Dážď bude tentoraz najmä vytrvalý a plošný, nie extrémne búrlivý.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Hoci upršaný začiatok leta mnohých nepoteší, príroda takéto počasie potrebovala. Slovensko v posledných týždňoch zápasilo so suchom a práve dlhšie trvajúce zrážky dokážu pôde pomôcť výrazne viac než krátke intenzívne lejaky. Dážď môže pomôcť poliam, záhradám aj lesom, ktoré čakali na väčšie množstvo vlahy. Pre poľnohospodárov preto ide o pozitívnu správu, aj keď ľudia plánujúci prvé letné dni pri vode budú zrejme sklamaní.

V utorok sa počasie výrazne upokojí

Studený front sa počas noci presunie ďalej na východ a nad Slovenskom sa podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu začne vytvárať nevýrazné tlakové pole. To prinesie citeľnú zmenu počasia. Utorok by mal byť podstatne pokojnejší než začiatok týždňa.

Meteorológovia predpovedajú malú až prechodne zväčšenú oblačnosť, pričom na východe môže byť ešte v noci spočiatku zamračené. Ojedinele sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, na východe miestami ešte aj počas dňa.

V noci a nadránom sa môže ojedinele vytvoriť aj hmla, najmä v údoliach a vo vlhších oblastiach. Nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v dolinách môže byť miestami okolo 7 °C. Denné teploty však už budú výrazne príjemnejšie než v pondelok.

Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva maximá od 23 do 28 °C, na severe krajiny miestami okolo 21 °C. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou približne 10 až 25 km/h, ktorý bude počas dňa postupne slabnúť.

Aj keď utorok prinesie viac slnka a vyššie teploty, počasie bude po upršanom pondelku ešte stále pripomínať skôr prechod medzi jarou a letom. Ak sa dnes chystáte von, bez dáždnika sa pravdepodobne nezaobídete. Už o deň neskôr však Slovensko čaká oveľa príjemnejší a pokojnejší deň.

Ficovi by počty nepriali, vládnuť by napriek výhre nemohol: Prieskum odhalil zásadný problém koalície

