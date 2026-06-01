Tragédia pri Prievidzi: Motorkár so spolujazdcom sa zrazili s autom. Nehodu neprežili dvaja mladí ľudia

Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿

Lucia Mužlová
TASR
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy, daný úsek bol z dôvodu dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný.

Dva ľudské životy si vyžiadala nedeľná (31. 5.) večerná dopravná nehoda na ceste I/9 v katastri obce Veľká Čausa (okres Prievidza). Po zrážke s osobným autom utrpeli smrteľné zranenia 34-ročný motocyklista so svojím o rok starším spolujazdcom. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Podľa doposiaľ zistených informácií viedla 45-ročná vodička osobné motorové vozidlo po ceste I/9 v smere od Prievidze na Handlovú. Pri prejazde ľavotočivou zákrutou mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť motocykel do protismernej časti vozovky, kde následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom,“ priblížila Klenková.

Na miesto privolali znalca

Vodička osobného auta ani spolujazdci neutrpeli zranenia. „Tridsaťštyriročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Doplnila, že dychová skúška vykonaná u vodičky osobného motorového vozidla bola negatívna, rovnako ako vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. U vodiča motocykla a jeho spolujazdca bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovaná pri pitve.

Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy, daný úsek bol z dôvodu dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Klenková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Polícia stále hľadá „leptača“: Chcel zaútočiť na dve ženy žieravinou, pred raziou mal dostať varovanie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac