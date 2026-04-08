SaS prišla s vlastnými opatreniami: Navrhujú lacnejší benzín aj nižšie mýtne poplatky

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Nina Malovcová
Dotácie dopravy budú stáť milióny eur.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizovala návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na cenove zatraktívnenie železničnej a autobusovej dopravy. Miesto toho na tlačovej besede v stredu opäť vyzvala na osvojenie si jej návrhu na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, ako aj na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na benzín a naftu či ceny mýta pre cestných dopravcov.

Tieto opatrenia by podľa liberálov viac pomohli stabilizovať ceny palív ako dotácie vlakov a autobusov. Fico začiatkom týždňa v súvislosti s cenovým zvýhodnením cestovania vlakmi a autobusmi informoval, že toto opatrenie by mohlo zmierniť spotrebu pohonných látok.

Gröhling kritizuje náklady

Predseda SaS Branislav Gröhling povedal, že dotovanie vlakov a autobusov bude stáť niekoľko miliónov eur a bude omnoho drahšie ako by bolo zníženie spotrebnej dane. „Opätovne vyzývam aj koaličných poslancov, poďme teraz všetci pomôcť Slovensku aj občanom, prijmite návrh na zníženie spotrebnej dane,“ povedal.

Podpredseda SaS Marián Viskupič uviedol, že ďalšie dotácie na vlaky nie je cesta. „Vlaky nevyrieši tým, že zlacnia cenu. Nič z toho nepomôže, aby sa ľudia dostali lepšie do práce. Cesta je podporiť ekonomiku, prísť so skutočnými opatreniami a zvýšiť konkurencieschopnosť,“ uviedol.

Navrhujú zníženie daní a mýta

Boju proti inflácii a zlepšeniu konkurencieschopnosti krajiny by podľa Viskupiča pomohlo okrem zníženia spotrebnej dane na palivá na európske minimum aj dočasne nižšia DPH na benzín a naftu. Ako ďalšie opatrenie navrhol tiež znížiť mýtne poplatky pre cestných dopravcov.

Pozri aj:
Nahlásiť chybu v článku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac