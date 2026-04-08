Ľudia nakupujú menej, je to veľký problém: Správanie Slovákov sa mení, analytici varujú, že sa to už začalo

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Analytici hovoria pri najhoršom scenáre až o 6 % inflácii.

Vysoké ceny, inflácia, drahé služby, konsolidácia, najnovšie aj konflikt na Blízkom východe. Rozpočty domácností sú zasiahnuté už niekoľko mesiacov, mení to nákupné správanie Slovákov. Viac uvažujú o tom, čo a kde nakupovať a nejde pritom len o potraviny. Mnohí nepôjdu na letnú dovolenku, odkladajú kúpu elektrospotrebičov alebo nového auta.

Maloobchodné tržby na Slovensku boli vo februári 2026 reálne medziročne nižšie o 2,5 %. Maloobchod tak zaznamenal tržby po očistení o vplyv inflácie nižšie ako pred rokom už štvrtý mesiac za sebou, pričom aktuálne tempo spomalenia bolo menšie ako v predošlých troch mesiacoch. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení medzimesačne vzrástli o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Tržby klesali

Pokles tržieb zaznamenalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu. Celkový výsledok ovplyvnil najmä dynamický prepad tržieb v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 10 % a tiež v podielovo najväčšej zložke – v hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 1 %.

Medziročné poklesy tržieb od 0,5 % do 3,9 % evidovali aj ďalšie špecializované predajne a to s ostatným tovarom, kam patria napríklad drogérie, lekárne, predajte textilu, obuvi či niektorých palív, ako aj s pohonnými látkami (čerpacie stanice), a taktiež predajne špecializované na potraviny, nápoje a tabak.

Naopak, lepší výsledok ako vlani dosiahli špecializované predajne zariadení pre informatiku a komunikácie o 18,4 %, ale aj kníhkupectvá, predajne športových potrieb či hračkárstva (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu) o 1,8 %, a tiež hobbymarkety, predajne nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť) o 0,3 %.

V súhrne za dva mesiace roka 2026 boli maloobchodné tržby nižšie o 3,1 % (v stálych cenách), pričom medziročný pokles evidovalo až sedem z deviatich zložiek maloobchodu.

Slovensko rastie len pomaly, môže to byť horšie

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,5 % a inflácia dosiahnuť 3,9 %. Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe. Ak by trval dlhšie ako niekoľko týždňov a mal väčší negatívny vplyv na svetovú ekonomiku, vývoj SR by bol ešte horší. Ekonomika by mohla mierne klesnúť a inflácia vzrásť dlhodobo k úrovniam okolo 6 %. Vyplýva to z aktuálnej jarnej prognózy, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Foto: TASR

„Mali sme tu jednu vojnu, máme vojny dve, mali sme množstvo geopolitických problémov, problémov v ekonomike, máme tých problémov oveľa viac. V tomto medzinárodno-politickom a ekonomickom marazme odhadujeme, že naša ekonomika v tomto roku bude rásť niekde na úrovni pol percenta a inflácia sa na základe rastu cien niektorých energií vráti k hodnotám asi štyroch percent,“ priblížil v utorok na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.

Viac scenárov

Tento scenár je podľa neho ešte relatívne priaznivý. Je založený na predpoklade, že vojna v Iráne a v priestore Blízkeho a Stredného východu skončí relatívne rýchlo, teda v rozmedzí niekoľkých týždňov. Guvernér upozornil, že sú možné aj iné scenáre s horšími predpokladmi, teda že vojna v Iráne bude trvať dlhšie a že bude mať ničivejšie následky na technológie spojené s ťažbou, spracovaním a prepravou ropy, plynu alebo súvisiacich produktov.

„V takom prípade odhadujeme, že slovenská ekonomika by v tomto roku nerástla a inflácia by mohla atakovať úrovne okolo šesť percent. Samozrejme, takýto scenár by znamenal aj isté otrasy alebo nepriaznivé dopady na trh práce so stratou pracovných miest,“ varoval Kažimír. Pripomenul, že Slovensko je malá a otvorená ekonomika a takéto krajiny sú oveľa citlivejšie na ekonomické šoky.

Negatívny scenár NBS hovorí o možnom pokles slovenskej ekonomiky v tomto roku o 0,3 % a jej miernom oživení budúci rok o 1,1 %. Inflácia by v takom prípade tento rok zrýchlila na 5,4 % a ďalšie dva roky by sa držala nad 6 %.

Svet nič podobné predtým nezažil: Čaká nás najhoršia kríza za posledných 50 rokov, už sa…

Odporúčané články
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo

