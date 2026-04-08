Ľudia nakupujú menej, je to veľký problém: Správanie Slovákov sa mení, analytici varujú, že sa to už začalo

Vysoké ceny, inflácia, drahé služby, konsolidácia, najnovšie aj konflikt na Blízkom východe. Rozpočty domácností sú zasiahnuté už niekoľko mesiacov, mení to nákupné správanie Slovákov. Viac uvažujú o tom, čo a kde nakupovať a nejde pritom len o potraviny. Mnohí nepôjdu na letnú dovolenku, odkladajú kúpu elektrospotrebičov alebo nového auta.
Maloobchodné tržby na Slovensku boli vo februári 2026 reálne medziročne nižšie o 2,5 %. Maloobchod tak zaznamenal tržby po očistení o vplyv inflácie nižšie ako pred rokom už štvrtý mesiac za sebou, pričom aktuálne tempo spomalenia bolo menšie ako v predošlých troch mesiacoch. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení medzimesačne vzrástli o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Tržby klesali
Pokles tržieb zaznamenalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu. Celkový výsledok ovplyvnil najmä dynamický prepad tržieb v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 10 % a tiež v podielovo najväčšej zložke – v hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 1 %.
Medziročné poklesy tržieb od 0,5 % do 3,9 % evidovali aj ďalšie špecializované predajne a to s ostatným tovarom, kam patria napríklad drogérie, lekárne, predajte textilu, obuvi či niektorých palív, ako aj s pohonnými látkami (čerpacie stanice), a taktiež predajne špecializované na potraviny, nápoje a tabak.
Naopak, lepší výsledok ako vlani dosiahli špecializované predajne zariadení pre informatiku a komunikácie o 18,4 %, ale aj kníhkupectvá, predajne športových potrieb či hračkárstva (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu) o 1,8 %, a tiež hobbymarkety, predajne nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť) o 0,3 %.
V súhrne za dva mesiace roka 2026 boli maloobchodné tržby nižšie o 3,1 % (v stálych cenách), pričom medziročný pokles evidovalo až sedem z deviatich zložiek maloobchodu.
Slovensko rastie len pomaly, môže to byť horšie
Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,5 % a inflácia dosiahnuť 3,9 %. Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe. Ak by trval dlhšie ako niekoľko týždňov a mal väčší negatívny vplyv na svetovú ekonomiku, vývoj SR by bol ešte horší. Ekonomika by mohla mierne klesnúť a inflácia vzrásť dlhodobo k úrovniam okolo 6 %. Vyplýva to z aktuálnej jarnej prognózy, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).
„Mali sme tu jednu vojnu, máme vojny dve, mali sme množstvo geopolitických problémov, problémov v ekonomike, máme tých problémov oveľa viac. V tomto medzinárodno-politickom a ekonomickom marazme odhadujeme, že naša ekonomika v tomto roku bude rásť niekde na úrovni pol percenta a inflácia sa na základe rastu cien niektorých energií vráti k hodnotám asi štyroch percent,“ priblížil v utorok na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.
Viac scenárov
Tento scenár je podľa neho ešte relatívne priaznivý. Je založený na predpoklade, že vojna v Iráne a v priestore Blízkeho a Stredného východu skončí relatívne rýchlo, teda v rozmedzí niekoľkých týždňov. Guvernér upozornil, že sú možné aj iné scenáre s horšími predpokladmi, teda že vojna v Iráne bude trvať dlhšie a že bude mať ničivejšie následky na technológie spojené s ťažbou, spracovaním a prepravou ropy, plynu alebo súvisiacich produktov.
„V takom prípade odhadujeme, že slovenská ekonomika by v tomto roku nerástla a inflácia by mohla atakovať úrovne okolo šesť percent. Samozrejme, takýto scenár by znamenal aj isté otrasy alebo nepriaznivé dopady na trh práce so stratou pracovných miest,“ varoval Kažimír. Pripomenul, že Slovensko je malá a otvorená ekonomika a takéto krajiny sú oveľa citlivejšie na ekonomické šoky.
Negatívny scenár NBS hovorí o možnom pokles slovenskej ekonomiky v tomto roku o 0,3 % a jej miernom oživení budúci rok o 1,1 %. Inflácia by v takom prípade tento rok zrýchlila na 5,4 % a ďalšie dva roky by sa držala nad 6 %.
Nahlásiť chybu v článku