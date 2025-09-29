S výbuchmi bankomatov sa roztrhlo vrece: V noci padol ďalší, páchatelia ušli na motorke. Pátra po nich polícia

Krátko po polnoci prijala polícia oznámenie o výbuchu bankomatu v obci Novoť v okrese Námestovo. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, policajné hliadky na mieste zistili, že páchatelia si z poškodeného bankomatu odniesli peniaze a z miesta ušli na motocykli.
Odcudzená finančná hotovosť zatiaľ nie je známa, dodala hovorkyňa. Na miesto bol prizvaný expert z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne.
Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia žiada prípadných svedkov, aby akékoľvek informácie k tejto udalosti oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.
Nahlásiť chybu v článku