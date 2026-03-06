Rytmus prehovoril o veľkej novinke a odkryl detaily svojho úspechu: Dosiahol slávu, no potom prišiel zlom

Foto: Instagram.com/jasmina_alagic

Jana Petrejová
Tento rok oslavuje svoje jubileum.

Raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský sa blíži k významnému životnému jubileu. Jedna z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej scény čoskoro oslávi svoje 50. narodeniny a rozhodol sa, že tento míľnik nebude len súkromnou oslavou v kruhu najbližších. Pre fanúšikov pripravuje výnimočný koncert, ktorý má byť veľkou hudobnou šou a zároveň spomienkou na jeho dlhoročnú kariéru.

Rytmus patrí medzi umelcov, ktorí formovali slovenský rap a počas rokov si vybudoval pevné miesto na scéne. Na pripravovanom koncerte, ktorý má byť 19. decembra 2026 na bratislavskom štadióne Nepela, chce preto ponúknuť prierez svojou tvorbou – od prvých hitov až po skladby, ktoré vznikli v posledných rokoch. Podľa jeho slov má ísť o jedinečný večer plný hudby, energie a emócií, ktorý bude oslavou jeho života aj práce, ktorú hudbe venoval, ako naznačil na tlačovke podľa Nového času.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Únik našiel v hudbe

Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľkolepú udalosť, na ktorú si budú pamätať ešte veľmi dlho. „Chcel by som dať dvaapolhodinový koncert a prierez celou mojou sólovou kariérou, alebo vlastne všetkými skladbami,“ odtajnil, čo chystá. Ako už Rytmus načrtol, koncert bude nostalgického charakteru. A hoci tam zaznie aj niečo od Kontrafaktu, chce sa sústrediť na niečo iné. „Primárne chcem osláviť tú éru tak, aby každý fanúšik – je mi jasné, že bol v nejakej ére mladý – si mohol nostalgicky oživiť svoju mladosť,“ ozrejmil otec Sanela.

Spevák očakáva rôzne generácie, vrátane 20-ročných i 40-ročných fanúšikov. „Veľmi sa na to teším, že to zase urobím inak, aby to nastavilo niečo nové. Ja sa nerád opakujem,“ uviedol nadšený raper, ktorý to nemal v živote jednoduché. Slávu si musel vydrieť, no práve to, že mu nepadali pečené holuby zo strechy, ho urobilo silnejším a odhodlanejším. „Pochybujem, že niekto, kto vyrastá v láskyplnom krásnom prostredí, tak vypľuje zo seba taký drive,“ poznamenal a zároveň naznačil, že keď má človek všetko, nesnaží sa toľko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Má za sebou zložité detstvo a bol obklopený ľuďmi, ktorí mu neverili, že niečo dokáže. Práve hudba mu veľmi pomohla. „Z detstva, z rodín, kde bolo zlé detstvo alebo neistota, si museli hľadať únik. A to si myslím, že bol aj môj prípad. Bol som natoľko sfanatizovaný do toho môjho úniku, že som tak chcel prežiť celý život,“ dodal otvorene.

Chcel dosiahnuť viac v živote

