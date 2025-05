Rytmus odtajnil veľké novinky, ktoré mnohých zaskočia. Prezradil najväčšie sny a plány, ktoré si chce splniť do 50

Jeden z najznámejších slovenských raperov si vybudoval úspešnú kariéru, ktorú by mu mohol závidieť nejeden umelec. Dosiahol takmer všetko v pracovnej i osobnej sfére. Skúsenosti ho vyformovali do takej podoby, v akej sa prezentuje teraz. Sebavedomý a úspešný muž, ktorý sa má dobre a je šťastný, v čom má „prsty“ tiež jeho manželka Jasmina a synček Sanel. Napriek tomu, že toho už dosť vyskúšal, predsa len o niečom ešte sníva.

Manžel moderátorky Jasminy Alagič si v podcaste Off Record zaspomínal okrem iného na svoje začiatky, kedy „pričuchol“ k umeniu. V pubertálnom veku sa zoznámil s hip-hopom, tancoval, beatboxoval a rapoval. Vtedy sa to pomaly odštartovalo. Dnes je Patrik Vrbovský, známy ako Rytmus, jedným z najúspešnejších umelcov a pripravuje 31. mája novú Symphony Show v košickej Steel Aréne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Chce sa posunúť v športe

Spojenie jeho textov so zvukom symfonického orchestra sa mu osvedčilo a je stávkou na istotu. Ako uviedol v rozhovore, s orchestrom sa mu hrá veľmi prirodzene. „Orchester je známy tým, že keď je emotívna skladba, tak to znásobí tú emóciu. Tam sa raper, ktorý neovláda hudbu, stratí. To ťa pohltí, tam má veľkú tendenciu, keď to necíti hudobne, že sa stratí,“ poznamenal Rytmus.

Šou, ktorú chystá na konci mája, však nie je ani zďaleka jediným jeho plánom. Zatiaľ čo v osobnom živote prežíva svoj sen, keďže má po svojom boku svoju vyvolenú a zdravého syna, hlava mu stále lieta v oblakoch. Dá sa povedať, že má odvážne plány, keďže v 48 rokoch si chce do päťdesiatky splniť nasledovné.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

„Začal som sa venovať športu, takže mám boxerskú organizáciu. Dostávajú tam priestor mladí, aj profíci, ale chcel by som dať priestor mladým talentovaným Rómom, alebo aj ostatným, nechcem to rozdeľovať. Toto je môj sen, v športe sa posunúť, vyrobiť nejaký talent,“ vyšiel s pravdou von známy raper.

Čo chystá v hudbe?