Rytmus a Jasmina šokovali fanúšikov: Počas hry prišla spŕška vulgarizmov priamo pred synom, toto ľudia nečakali

Foto: Instagram (rytmusking)

Frederika Lyžičiar
Jasmina Alagič nešetrila vulgarizmami.

Rodinná zábavka môže mať rôzne podoby, no niekedy sa nevinná scénka dokáže rýchlo zmeniť na niečo, čo vzbudí vášne. A presne to sa stalo u Rytmusa a Jasminy, ktorí sa rozhodli predviesť boxerský zápas priamo pred očami svojho syna.

Na svojom Instagrame totiž známy raper zverejnil video, na ktorom ho jeho manželka Jasmina vyzvala do domáceho ringu. Zatiaľ čo spočiatku išlo o nevinnú zábavu, situácia sa rýchlo zvrtla a pozornosť fanúšikov si nezískali údery v rukaviciach, ale slovná prestrelka plná vulgarizmov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Box sa zmenil na slovný útok

Na videu je vidieť Jasminu, ako v boxerských rukaviciach útočí na svojho manžela. Rytmus pritom stojí v obrannej pozícii, no namiesto tvrdých rán prichádza niečo iné – séria ostrých slov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking


„Au, debil je*nutý, dement. Tu máš, idiot. Čo je? Jau, ko*otina je*nutá… Ďalšia ti letí, debil. Tu máš ďalšiu, na, ko*ot sprostý. Vypadni, počkaj, „ne že“ mi odje*eš moje „príčesy“,“ zaznieva z úst Jasminy, čo okamžite vyvolalo rozporuplné reakcie. Moderátorka pritom pokračovala v kaskáde vulgarizmov, akoby sa ocitla v drsnom filmovom dialógu.

Reakcie fanúšikov boli rozdielne

