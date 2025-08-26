Rytmus a Jasmina šokovali fanúšikov: Počas hry prišla spŕška vulgarizmov priamo pred synom, toto ľudia nečakali

Rodinná zábavka môže mať rôzne podoby, no niekedy sa nevinná scénka dokáže rýchlo zmeniť na niečo, čo vzbudí vášne. A presne to sa stalo u Rytmusa a Jasminy, ktorí sa rozhodli predviesť boxerský zápas priamo pred očami svojho syna.
Na svojom Instagrame totiž známy raper zverejnil video, na ktorom ho jeho manželka Jasmina vyzvala do domáceho ringu. Zatiaľ čo spočiatku išlo o nevinnú zábavu, situácia sa rýchlo zvrtla a pozornosť fanúšikov si nezískali údery v rukaviciach, ale slovná prestrelka plná vulgarizmov.
Box sa zmenil na slovný útok
Na videu je vidieť Jasminu, ako v boxerských rukaviciach útočí na svojho manžela. Rytmus pritom stojí v obrannej pozícii, no namiesto tvrdých rán prichádza niečo iné – séria ostrých slov.
„Au, debil je*nutý, dement. Tu máš, idiot. Čo je? Jau, ko*otina je*nutá… Ďalšia ti letí, debil. Tu máš ďalšiu, na, ko*ot sprostý. Vypadni, počkaj, „ne že“ mi odje*eš moje „príčesy“,“ zaznieva z úst Jasminy, čo okamžite vyvolalo rozporuplné reakcie. Moderátorka pritom pokračovala v kaskáde vulgarizmov, akoby sa ocitla v drsnom filmovom dialógu.
