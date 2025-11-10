Ruský kryptomilionár s manželkou odrazu zmizli. O mesiac našli ich rozštvrtené telá uprostred púšte

Roman Novak, ktorý sa rád prezentoval ako blízky priateľ zakladateľa Telegramu Pavla Durova (to však Durov nikdy nepotvrdil), je spájaný aj s mimoriadne vážnym prípadom. Bol zakladateľom aplikácie na rýchly prevod kryptomien Fintopio – projektu, v ktorom získal investície v hodnote približne 500 miliónov dolárov. Potom mal zmiznúť aj s peniazmi: za sebou nechal zamestnancov bez výplat a investorov bez peňazí, vrátane tých z Číny a Blízkeho východu.
Ako informuje The Week, v novembri 2020 bol za túto kauzu odsúdený v Petrohrade a dostal šesť rokov väzenia. Po čase bol podmienečne prepustený a v roku 2023 sa mal presťahovať do Spojených arabských emirátov.
S manželkou Annou sa usadili v Dubaji a ich sociálne siete sa naplnili dôkazmi o okázalom živote – dovolenky, superšporty, luxusné nehnuteľnosti či lety helikoptérou.
Vylákali ich „investori“
Podľa portálu Meduza, s odvolaním sa na ruské platformy Fontanka a 47.ru, boli v októbri Novakovci vylákaní na stretnutie klamlivým prísľubom – údajne o nich mali záujem potenciálni investori. Mali sa s nimi stretnúť v prenajatej vile v exkláve Hatta. Do rezidencie ich priviezol vodič, ktorý sa vydával za zamestnanca bohatého investora, za ktorým mali smerovať.
Lenže po príchode namiesto investorov pár čelil výpalníkom. Požadovali, aby im Novak vydal kľúč k svojej kryptopeňaženke.
Podľa viacerých zdrojov mal Novak tieto dáta odovzdať kriminálnikom. Peňaženka však bola prázdna. Následne mali páchatelia manželov pripraviť o život mimoriadne brutálnym spôsobom.
Rozštvrtené telá v dubajskej púšti
Podľa 47.ru sa to celé malo odohrať 2. októbra. O mesiac neskôr našli ich telá: rozštvrtené a zanechané v plytkom hrobe v odľahlej oblasti v blízkosti rezervácie v dubajskej púšti. Ruské orgány činné v trestnom konaní medzitým potvrdili, že vyšetrujú zmiznutie manželského páru v Spojených arabských emirátoch – mená však neuviedli.
Konali na základe žiadosti príbuzných, ktorí sa s dvojicou nevedeli spojiť. Ako dodávajú zdroje citované ruskými orgánmi, vo veci boli zadržaní ruskí občania z Petrohradu a jeden muž žijúci v Kazachstane: údajne bývalý kriminalista Konstantin Šacht a spolu s ním Jurij Šarypov a Vladimir Dalekin. Trojica bola zatknutá, pričom Dalekin sa priznal, Šarypov sa priznal čiastočne a Šacht sa vyhlásil za nevinného.
Okrem nich sa má vyšetrovať údajne ďalších 5 mužov ruského pôvodu vo veku menej ako 25 rokov, pričom trojica zadržaných podozrivých by mala byť vo väzbe aspoň do 28. decembra.
