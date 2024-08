Vraj má 100 detí a robil si žarty z polonahého Putina: Tento miliardár založil Telegram, nikdy ste o ňom nepočuli

Meno Pavel Durov sa v posledných dňoch skloňuje v médiách z každej strany. Ruský miliardár je zakladateľom kritizovanej aplikácie Telegram. Vo Francúzsku však skončil v rukách polície.

Telegram ho vystrelil ku hviezdam

Ako informuje web Business Insider, platformu Telegram vytvoril v súčasnosti 39-ročný Pavel Durov, pôvodom z Petrohradu, ešte v roku 2013 spolu so svojím bratom Nikolaiom. Bratia sa narodili do rodiny intelektuálov a Pavel už pred vytvorením Telegramu vystupoval na rôznych konferenciách. Práve Telegram ho ale takpovediac vystrelil ku hviezdam. Jeho hodnota sa dnes pohybuje na úrovni 30 miliárd dolárov, pričom aplikácia má vyše 950 miliónov aktívnych používateľov, medzi nimi aj nejedného Slováka.

Celková hodnota Durovho majetku sa pohybuje na úrovni okolo 15,5 miliardy dolárov. Podľa Forbes sa radí medzi 150 najbohatších ľudí planéty. Telegram nie je prvá aplikácia, ktorú vytvoril. Je tiež autorom populárnej sociálnej siete Vkontakte (VK), ktorej sa hovorí aj ruský Facebook (Durov si zas vyslúžil prezývku ruský Zuckerberg). Vytvoril ju v roku 2016 a už v roku 2015 na nej dokázal zarobiť 300 miliónov dolárov. Okrem peňazí mu jeho výtvor priniesol aj nemalú slávu. Zaradil sa totiž medzi najznámejšie ruské celebrity z podnikateľského prostredia.

Prinieslo mu to ale aj problémy po tom, ako odmietol požiadavky Kremľa, ktorý chcel prístup k údajom na Vkontakte o ukrajinských lídroch protestov. Vláda žiadala okrem iného aj to, aby na sociálnej sieti blokoval opozíciu, čo Durov tiež ignoroval. Podľa webu SCMP jednoducho odmietol zradiť Ukrajincov, keďže sám má ukrajinských predkov.

Chráni slobodu slova a súkromie

Ruská vláda chcela od neho aj to, aby istý obsah odstraňoval, pričom tejto požiadavke taktiež odmietol vyhovieť. Zakladateľ sociálnych sietí sa vyjadril, že odmieta prekračovať istú hranicu, ktorá by viedla k narúšaniu súkromia a slobody slova ich používateľov. Podľa Reuters sa Telegram stal virtuálnym bojovým poľom vzhľadom na to, že ho využívajú predstavitelia Moskvy, ale aj Kyjeva.

V roku 2014 tak bol podľa BBC Durov nútený z Ruska odísť po tom, ako sa pred dverami jeho domova objavil SWAT tím. Presťahoval sa do Dubaja. Neskôr sa vyjadril, že musel opustiť svoj domov a zázemie, no pre ochranu toho, čomu verí, by to vraj urobil znova.

Napriek tomu, že Rusko ho údajne stále registruje ako svojho občana, Durov má občianstvo v Spojených arabských emirátoch, ale aj vo Francúzsku. Napriek Durovovej obhajobe slobody slova mnohí Telegram ostro kritizujú. Platforma totiž umožňuje vytváranie obrovských skupín (väčších ako napríklad v aplikácii WhatsApp), ktoré umožňujú rýchle šírenie dezinformácií v masách ľudí.

Nebojí sa zosmiešňovať Putina

