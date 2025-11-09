Večera vyjde na 1,49 €, náklady na život sú smiešne: Matka 3 detí je bez manžela, presťahovala sa do dovolenkovej destinácie

Foto: reprofoto, TikTok.com (@thatworldtravelfamily) / ilustračné, Unsplash

Michaela Olexová
Teraz môžu každý deň tráviť pri bazéne alebo vonku.

„Prečo by niekto opustil Spojené kráľovstvo kvôli Thajsku?“ pýta sa mamička, ktorá urobila presne toto rozhodnutie. Pred nejakým časom kúpila niekoľko jednosmerných leteniek do Ázie. Odletela spolu s tromi deťmi, ktoré vychováva bez partnera.

„Britské školstvo zlyháva,“ vysvetlila Britka na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. „A to nielen v prípade neurodivergentných detí, ale aj tých bez špeciálnych potrieb – aspoň na základe mojich skúseností a toho, čo som videla.“

Ako opísal The Sun, podľa nej Thajsko ponúka oveľa viac možností, či už ide o tradičný systém zameraný na dieťa, alebo o podporu rodín, ktoré si volia domáce vzdelávanie.

Bezpečnosť či lacné a kvalitné jedlo

Jedným z dôvodov odchodu bola aj strata pocitu bezpečia.

V Británii jej bol pocit ohrozenia na ulici takmer neustále prítomný: „V Thajsku môžem ísť večer o deviatej na trh alebo do potravín a je to bezpečné. V Británii by som o tom ani neuvažovala,“ hovorí.

@thatworldtravelfamily Me 🤝 Deliveries.. And it doesn’t cost the earth 🌝👏🏼 this weekend, I had my laundry liquid, some donuts, my lunch, the boys crocs and even some dupe lego sets delivered to my front door.. Grab and Lazada… you ARE the MVP’s 🥲❤️ #fyp #thailand #livinginthailand #thailandlife #mumlife ♬ HELLO THAILAND – THREE MUSKETEERS

Chváli si aj jedlo. Podľa nej je kvalitnejšie a aj oveľa dostupnejšie: „Vo Veľkej Británii som často mala pocit, že jedlo nie je organické, a pri nákupe biopotravín boli ceny extrémne. Tu mám pocit, že ovocie a zelenina sú čerstvejšie a cenovo neuveriteľne prístupné. Každý deň sa zastavím pri stánkoch s ovocím. Stali sa z neho naše obľúbené, lacné a zdravé desiate.“

Jedna večera ju teraz podľa jej slov vychádza na 1,29 libry, alebo zhruba 1,49 eura.

Náklady na život sú tu smiešne

S deťmi majú navyše prístup k množstvu cenovo dostupných aktivít: kaviarne, farmy, kaviarne so zvieratami, mäkké ihriská, herne, detské kútiky.

A potom je tu ešte počasie: „Zabudla som, koľko času strávite vo Veľkej Británii vo vnútri. Je to vyčerpávajúce. Teraz môžeme každý deň tráviť poobedia aj večery pri bazéne alebo vonku namiesto toho, aby sme MUSELI byť vo vnútri.“

@thatworldtravelfamily The UK isnt the same anymore.. and I wont ever forget that morning with that heart sinking feeling of someone going through our car and touching all the kids car seats.. 😔 There is so much more safety in other countries now and it makes me sad as I always expected it be the same for my children 💔 #thailand #motherhood #movingabroad #expat #singlemum ♬ suara asli – 𝟑𝟎𝟑 𝐍𝐨𝐚.`𖤐 – 𝟑𝟎𝟑 𝐍𝐨𝐚.𖥔 ݁

A dodáva: „Náklady na život sú tu oproti Británii naozaj smiešne. Len nájom ma tam vyšiel na viac ako všetky naše účty dokopy tu. Viem, že ide o dve úplne odlišné ekonomiky, ale práve vysoké životné náklady sú podľa mňa dôvodom, prečo v Británii rastie kriminalita a krádeže.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Za nájom platí len 200 eur mesačne, jedlo ho stojí 3 eurá na deň: Muž…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac