Večera vyjde na 1,49 €, náklady na život sú smiešne: Matka 3 detí je bez manžela, presťahovala sa do dovolenkovej destinácie

„Prečo by niekto opustil Spojené kráľovstvo kvôli Thajsku?“ pýta sa mamička, ktorá urobila presne toto rozhodnutie. Pred nejakým časom kúpila niekoľko jednosmerných leteniek do Ázie. Odletela spolu s tromi deťmi, ktoré vychováva bez partnera.
„Britské školstvo zlyháva,“ vysvetlila Britka na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. „A to nielen v prípade neurodivergentných detí, ale aj tých bez špeciálnych potrieb – aspoň na základe mojich skúseností a toho, čo som videla.“
Ako opísal The Sun, podľa nej Thajsko ponúka oveľa viac možností, či už ide o tradičný systém zameraný na dieťa, alebo o podporu rodín, ktoré si volia domáce vzdelávanie.
Bezpečnosť či lacné a kvalitné jedlo
Jedným z dôvodov odchodu bola aj strata pocitu bezpečia.
V Británii jej bol pocit ohrozenia na ulici takmer neustále prítomný: „V Thajsku môžem ísť večer o deviatej na trh alebo do potravín a je to bezpečné. V Británii by som o tom ani neuvažovala,“ hovorí.
@thatworldtravelfamily Me 🤝 Deliveries.. And it doesn’t cost the earth 🌝👏🏼 this weekend, I had my laundry liquid, some donuts, my lunch, the boys crocs and even some dupe lego sets delivered to my front door.. Grab and Lazada… you ARE the MVP’s 🥲❤️ #fyp #thailand #livinginthailand #thailandlife #mumlife ♬ HELLO THAILAND – THREE MUSKETEERS
Chváli si aj jedlo. Podľa nej je kvalitnejšie a aj oveľa dostupnejšie: „Vo Veľkej Británii som často mala pocit, že jedlo nie je organické, a pri nákupe biopotravín boli ceny extrémne. Tu mám pocit, že ovocie a zelenina sú čerstvejšie a cenovo neuveriteľne prístupné. Každý deň sa zastavím pri stánkoch s ovocím. Stali sa z neho naše obľúbené, lacné a zdravé desiate.“
Jedna večera ju teraz podľa jej slov vychádza na 1,29 libry, alebo zhruba 1,49 eura.
Náklady na život sú tu smiešne
S deťmi majú navyše prístup k množstvu cenovo dostupných aktivít: kaviarne, farmy, kaviarne so zvieratami, mäkké ihriská, herne, detské kútiky.
A potom je tu ešte počasie: „Zabudla som, koľko času strávite vo Veľkej Británii vo vnútri. Je to vyčerpávajúce. Teraz môžeme každý deň tráviť poobedia aj večery pri bazéne alebo vonku namiesto toho, aby sme MUSELI byť vo vnútri.“
@thatworldtravelfamily The UK isnt the same anymore.. and I wont ever forget that morning with that heart sinking feeling of someone going through our car and touching all the kids car seats.. 😔 There is so much more safety in other countries now and it makes me sad as I always expected it be the same for my children 💔 #thailand #motherhood #movingabroad #expat #singlemum ♬ suara asli – 𝟑𝟎𝟑 𝐍𝐨𝐚.`𖤐 – 𝟑𝟎𝟑 𝐍𝐨𝐚.𖥔 ݁
A dodáva: „Náklady na život sú tu oproti Británii naozaj smiešne. Len nájom ma tam vyšiel na viac ako všetky naše účty dokopy tu. Viem, že ide o dve úplne odlišné ekonomiky, ale práve vysoké životné náklady sú podľa mňa dôvodom, prečo v Británii rastie kriminalita a krádeže.“
Nahlásiť chybu v článku