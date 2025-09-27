Ruský diskont Mere ukázal, na čo bude lákať Slovákov. V pripravovanej predajni chce staviť najmä na výrazne nízke ceny

Ruský reťazec Mere, ktorý sa pripravuje na otvorenie svojej prvej predajne na Slovensku, už ukázal, ako chce osloviť zákazníkov. Lákať ich má najmä na nízke ceny, ktoré dosahuje vďaka konceptu tvrdého diskontu. Ten sa vyznačuje minimálnymi nákladmi na prevádzku a jednoduchým vystavením tovaru, čo mu umožňuje stlačiť ceny na absolútne minimum.
Podľa ukážok, s ktorými sa reťazec podelil na sociálnej sieti, je zrejmé, že sa Mere bude snažiť zaujať pestrým sortimentom. V ponúkanom sortimente sa objavujú potraviny aj drogéria. Zákazníci môžu nájsť slovenské knedle 1000 g za 2,77 €, talianske koláče Midi 280 g za 1,65 €, české ochucovadlo Superveget 1200 g za 1,86 € či prací gél z Poľska 5,65 l za 3,84 €.
Prvá predajňa v Banskej Bystrici
Prvá slovenská predajňa sa má nachádzať v Banskej Bystrici na Námestí Ľudovíta Štúra v blízkosti McDonaldu a obchodného centra Europa SC. Na budove sú už viditeľné bannery s logom spoločnosti a reťazec má pripravené aj parkovacie miesta pre zákazníkov. Presný dátum otvorenia zatiaľ známy nie je.
Kontroverzné pozadie
Diskont Mere už prevádzkuje predajne v susednej Českej republike. Tam sa však popri lacnom tovare spomínalo aj kontroverzné majiteľské pozadie reťazca, ktoré médiá spájali s bratmi Shnayderovcami nachádzajúcimi sa na sankčných zoznamoch Ukrajiny. Spoločnosť tieto obvinenia označila za špekulácie, no viacerí dodávatelia s ňou po vypuknutí vojny prerušili spoluprácu.
