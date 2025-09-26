„Bude mier,“ vyhlásil Trump, sľubuje urovnanie konfliktu v Gaze: „Bude to dohoda, ktorá ukončí vojnu“

Podľa Trumpa je dohoda o ukončení vojny v Pásme Gazy na spadnutie.

Americký prezident Donald Trump verí, že po nedávnych rokovaniach s Izraelom a arabskými štátmi bude čoskoro dosiahnutá dohoda o ukončení vojny v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.

„Myslím, že máme dohodu o Gaze, sme veľmi blízko k dohode o Gaze,“ povedal Trump novinárom pred odchodom z Bieleho domu. „Bude to dohoda, ktorá privedie rukojemníkov späť. Bude to dohoda, ktorá ukončí vojnu. Bude mier,“ dodal.

V utorok Trump predstavil arabským a moslimským lídrom americký plán na ukončenie vojny, prepustenie rukojemníkov a zriadenie vládneho orgánu v Gaze, ktorý nebude podliehať Hamasu a bude spravovať Pásmo Gazy.

Lídri moslimských krajín plán USA privítali

Portál Times of Israel pripomína, že lídri moslimských krajín plán USA privítali. Izrael a Hamas sa však k nemu ešte verejne nevyjadrili. Vo štvrtok Trump naznačil, že pred finalizáciou dohody sa ešte bude musieť stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Rokovanie majú naplánované na pondelok.

Foto: SITA/AP

Netanjahu vo svojom piatkovom prejave pred Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov prisľúbil, že vojna bude pokračovať, kým nebudú splnené všetky ciele Izraela.

