„Bude mier,“ vyhlásil Trump, sľubuje urovnanie konfliktu v Gaze: „Bude to dohoda, ktorá ukončí vojnu“

Americký prezident Donald Trump verí, že po nedávnych rokovaniach s Izraelom a arabskými štátmi bude čoskoro dosiahnutá dohoda o ukončení vojny v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.
„Myslím, že máme dohodu o Gaze, sme veľmi blízko k dohode o Gaze,“ povedal Trump novinárom pred odchodom z Bieleho domu. „Bude to dohoda, ktorá privedie rukojemníkov späť. Bude to dohoda, ktorá ukončí vojnu. Bude mier,“ dodal.
V utorok Trump predstavil arabským a moslimským lídrom americký plán na ukončenie vojny, prepustenie rukojemníkov a zriadenie vládneho orgánu v Gaze, ktorý nebude podliehať Hamasu a bude spravovať Pásmo Gazy.
Lídri moslimských krajín plán USA privítali
Portál Times of Israel pripomína, že lídri moslimských krajín plán USA privítali. Izrael a Hamas sa však k nemu ešte verejne nevyjadrili. Vo štvrtok Trump naznačil, že pred finalizáciou dohody sa ešte bude musieť stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Rokovanie majú naplánované na pondelok.
Netanjahu vo svojom piatkovom prejave pred Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov prisľúbil, že vojna bude pokračovať, kým nebudú splnené všetky ciele Izraela.
