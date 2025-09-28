Rusko spustilo masívny, 12-hodinový útok dronmi a raketami na Kyjev: Poškodili budovu poľského veľvyslanectva

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Vyhodnotenie škôd ešte prebieha.

Ruské vzdušné útoky na Kyjev poškodili v noci na nedeľu budovu konzulárneho oddelenia poľského veľvyslanectva v ukrajinskom hlavnom meste, potvrdil v nedeľu hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí. TASR informuje podľa správy agentúry PAP.

Informácie o poškodení budovy poľskej ambasády v Kyjeve fragmentom rakety počas ruských útokov ako prvý priniesol portál Defence.24. „Úlomok z rakety poškodil strechu – tú istú, ktorá bola zrekonštruovaná po predchádzajúcom takomto útoku,“ povedal v nedeľu pre agentúru PAP hovorca poľského rezortu diplomacie Pawel Wronski.

Foto: SITA/AP

Rusko spustilo cez víkend masívny útok

Ako spresnil, pri útoku nikto neutrpel zranenia a veľvyslanectvo pokračuje v pôsobení vo svojom normálnom režime. „Škody sú menšieho rozsahu, stále však prebieha ich vyhodnocovanie,“ dodal Wronski. Predchádzajúci ruský útok, počas ktorého bola poškodená budova poľského veľvyslanectva v Kyjeve, sa odohral začiatkom júla tohto roku, pripomína PAP.

V noci zo soboty na nedeľu Rusko spustilo masívny, 12-hodinový útok dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Rusko pri nočnom útoku použilo približne 500 útočných dronov, pričom pripravilo o život štyroch ľudí vrátane 12-ročného dieťaťa a najmenej 40 ďalších osôb utrpelo zranenia.

