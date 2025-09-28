Ďalší incident: Drony sa zamerali na dánske vojenské objekty, preleteli nad nimi v noci na nedeľu

Nad dánskymi vojenskými objektmi preleteli v noci na nedeľu bezpilotné lietadlá. Ide už o druhý taký incident, keďže neidentifikované drony zaznamenali aj v noci na sobotu nad vojenskými objektmi krajiny vrátane najväčšej vojenskej základne.
„Ozbrojené sily potvrdili, že v noci zaznamenali drony na viacerých svojich stanovištiach,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Armáda neposkytla bližšie informácie o incidentoch ani o svojej reakcii. Dánske médiá uviedli, že počas noci vláda neuzavrela žiadne letiská.
Dánsko nevylučuje, že za tým môže byť Rusko
Bezpilotné lietadlá, ktoré zaznamenali v dánskom a nórskom vzdušnom priestore od pondelka, viedli k uzavretiu viacerých letísk. Dánsko nevylučuje, že za tým môže byť Rusko.
Severoatlantická aliancia (NATO) „posilnila pozornosť“ v pobaltskom regióne po incidentoch s dronmi v Dánsku. Uviedol to v noci na nedeľu hovorca NATO Martin O’Donnell. Sprísnené opatrenia „zahŕňajú viacero spravodajských, prieskumných a monitorovacích platforiem a najmenej jednu protilietadlovú fregatu“ v oblasti západne od Ruska, povedal O’Donnell.
Nahlásiť chybu v článku