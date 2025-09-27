Rusko nikdy neplánovalo útok na NATO a krajiny Európskej únie, tvrdí Lavrov. Agresia voči Rusku sa však stretne s reakciou

Rusko je vraj pripravené diskutovať o odstránení základných príčin konfliktu na Ukrajine, vyjadril sa Lavrov.

Rusko bude rozhodne reagovať na akúkoľvek agresiu proti svojmu územiu. Vo všeobecnej rozprave 80. Valného zhromaždenia (VZ) OSN to v sobotu uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS a televízie Sky News.

Rusko je vraj otvorené rokovaniam

„Rusko je obviňované z plánovania útoku na Severoatlantickú alianciu a krajiny Európskej únie,“ povedal Lavrov. „Rusko nikdy nemalo a nemá žiadne takéto úmysly. Akákoľvek agresia voči mojej krajine sa však stretne s rozhodnou reakciou. O tom by v NATO a EÚ nemalo byť pochýb,“ dodal.

Lavrov zdôraznil, Rusko je stále otvorené rokovaniam „o odstránení základných príčin konfliktu“ na Ukrajine. Spomenul spoľahlivé zaručenie bezpečnosti Ruska a jeho životne dôležitých záujmov a obnovenie práv Rusov a rusky hovoriacich osôb na územiach pod kontrolou ukrajinskej vlády „v plnom rozsahu“.

„Na tomto základe sme pripravení diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu,“ konštatoval. Na následnej tlačovej konferencii sa Lavrov vyjadril k údajnému narušeniu vzdušného priestoru viacerých krajín EÚ a NATO zo strany Ruska v posledných týždňoch. „Nikdy necielime našimi bezpilotnými lietadlami ani raketami na krajiny v Európe, či už sú to členovia EÚ alebo krajiny NATO,“ povedal.

Viní západné mocnosti

Lavrov ďalej v prejave na VZ OSN obvinil západné mocnosti, že prostredníctvom opätovného zavedenia sankcií OSN, ktoré sa očakávajú v najbližších hodinách, sabotujú diplomatické vyriešenie sporu o jadrový program Iránu. Zamietnutie žiadosti Moskvy o odklad podľa neho „definitívne odhalilo politiku Západu sabotovať hľadanie konštruktívnych riešení v Bezpečnostnej rade OSN, ako aj jeho snahu vynútiť si od Teheránu jednostranné ústupky prostredníctvom vydierania a nátlaku“.

Rusko je podľa Lavrova znepokojené vyhláseniami viacerých aktívnych politikov v krajinách EÚ a NATO, ktorí seriózne začínajú diskutovať o tretej svetovej vojne ako o pravdepodobnom scenári. Tvrdí, že títo ľudia podkopávajú akékoľvek úsilie o nájdenie spravodlivej rovnováhy záujmov medzi všetkými členmi medzinárodného spoločenstva, snažia sa vnútiť svoj jednostranný prístup ostatným a flagrantne porušujú kľúčovú požiadavku Charty OSN – rešpektovanie rovnosti suverénnych štátov. „Táto rovnosť je základom objektívne vznikajúcej multipolárnosti,“ vyhlásil Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie považuje za „márne“ pokusy o obnovenie predchádzajúceho euroatlantického bezpečnostného modelu v Európe po skončení konfliktu na Ukrajine. Správanie Západu podľa neho „znehodnotilo euroatlantický bezpečnostný model založený na NATO, Európskej únii a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe“. Alternatívou je budovanie architektúry rovnocennej a nedeliteľnej bezpečnosti v Eurázii – nie pre členov NATO a ich spojencov, ale pre všetky krajiny a organizácie na tomto kontinente bez výnimky.

Rusko odsudzuje útok militantov z Hamasu na Izrael

Lavrov napriek najnovšej kritike šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina povedal, že v prístupe súčasnej americkej administratívy vidí Moskva „nielen túžbu prispieť k realistickému riešeniu ukrajinskej krízy, ale aj túžbu rozvíjať pragmatickú spoluprácu bez zaujatia ideologického postoja“.

Na margo vývoja na Blízkom východe Lavrov poznamenal, že Rusko odsudzuje útok militantov z Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý však neospravedlňuje následné „brutálne zabíjanie Palestínčanov“ ani plány Izraela na anexiu Západného brehu Jordánu. Zároveň kritizoval niektoré krajiny za to, že palestínsku štátnosť uznali až teraz na Valnom zhromaždení OSN.

