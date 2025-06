Ruské prieskumné lietadlo v Európe: Narušilo vzdušný priestor Poľska, zachytili ho nad Baltským morom

Britské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo IL-20, ktoré narušilo poľský vzdušný priestor nad Baltským morom. Poľské ministerstvo obrany označilo incident za ďalší príklad provokačného testovania pripravenosti NATO.

„Ďalšie zachytenie ruského lietadla nad Baltským morom, tentoraz dvoma britskými stíhačkami,“ uviedlo poľské ministerstvo obrany na sociálnej sieti X.

Podľa rezortu ruský IL-20 vnikol približne dva kilometre do poľského vzdušného priestoru. Následne ho identifikovali a vytlačili späť.

❗️British fighter jets based in Poland intercepted a Russian Il-20 flying over the Baltic Sea, which violated Polish airspace — Polish Armed Forces Operational Command#Russian #news #UkraineRussiaWar

— Positionlive (@Positionlive) June 13, 2025