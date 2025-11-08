Ruské drony a rakety útočili celú noc: Terčom bola energetická infraštruktúra Ukrajiny, hlásia tri civilné obete

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina čelila masívnemu útoku.

Útoky ruskej armády si v noci na sobotu na Ukrajine vyžiadali najmenej tri civilné obete, informovala na sociálnych sieťach ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, citovaná britskou stanicou BBC. Dve obete, ženy, hlásili z mesta Dnipro, jeden človek prišiel o život pri nočných útokoch na Charkov na východe Ukrajiny.

Svyrydenková vo svojom príspevku na sociálnych sieťach napísala, že „nepriateľ opäť úmyselne zaútočil na energetickú infraštruktúru. Bolo poškodených niekoľko významných energetických zariadení – v Poltavskej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti.“

Ukrajinská premiérka nešpecifikovala, ktoré zariadenia boli poškodené, ale generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi na sieti X zverejnil, že po nočnom útoku na elektrickú rozvodňu, ktorá je dôležitá pre jadrovú bezpečnosť, boli jadrové elektrárne Chmeľnyckyj a Rivne nútené znížiť svoj výkon.

Časť krajiny zostala bez elektriny

Podľa ukrajinskej ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej ruské útoky v noci na sobotu opäť zapríčinili výpadky v dodávkach elektrickej energie v niekoľkých oblastiach. Ruské ministerstvo obrany vo svojej zvodke zo soboty rána potvrdilo, že jedným z cieľov nočného ostreľovania bola energetická infraštruktúra Ukrajiny. Konkrétne ciele neboli zverejnené, ale podľa Moskvy boli zasiahnuté.

Foto: SITA/AP

V predvojnovom roku 2021 mali jadrové elektrárne na Ukrajine 55-percentný podiel na produkcii elektriny. Záporožská jadrová elektráreň, vôbec najväčšia v Európe, bola dobytá v prvých dňoch ruskej invázie. Pod ukrajinskou kontrolou zostávajú tri jadrové elektrárne: Chmeľnyckyj, Rivne a Južnoukrajinsk.

Ruská armáda vypálila desiatky rakiet a stoviek dronov

Ukrajinský generálny štáb informoval, že v noci na sobotu bolo do útokov na Ukrajine ruskou armádou vyslaných 45 rakiet vrátane 32 balistických rakiet a 458 bezpilotných lietadiel rôznych typov. Hlavnými terčmi útoku boli Kyjevská, Poltavská a Dnepropetrovská oblasť. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo eliminovala 406 dronov a deväť rakiet. Zostávajúce rakety a drony zasiahli 25 lokalít. Trosky zneškodnených dronov a rakiet dopadli na ďalšie štyri miesta. Osud desiatich zostávajúcich ruských rakiet nateraz nie je známy.

Foto: SITA/AP

Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že počas noci zostrelilo 82 ukrajinských dronov, z toho osem nad Volgogradskou oblasťou na juhu európskej časti Ruska, kde drony útočili na energetické zariadenia v oblasti Volgogradu. V susednej Saratovskej oblasti utrpeli dve osoby zranenia po tom, ako výbuch dronu vyrazil okná v ich dome.

Útoky pokračujú každý deň

Agentúra AP pripomenula, že Rusko prakticky pokračuje v každodenných útokoch dronmi a raketami, ktoré majú za následok obete na životoch z radov civilistov. Moskva však tvrdí, že zasahuje iba ciele spojené s ukrajinskou armádou.

