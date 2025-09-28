Rusi vypálili „stovky dronov a rakiet“: Ukrajina čelila rozsiahlym útokom, počet obetí môže narásť

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Vojna na Ukrajine
Ukrajina čelila rozsiahlym útokom, hlásia štyroch mŕtvych a desiatky ranených.

Ukrajina v nedeľu uviedla, že pri rozsiahlych nočných leteckých útokoch Ruska zahynuli najmenej štyria ľudia a desiatky ďalších sa zranili. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že na jej územie bolo vypálených „stovky dronov a rakiet“, píše TASR podľa správ agentúr DPA, Reuters a AFP.

Šéf vojenskej správy mesta Kyjev Tymur Tkačenko pôvodne informoval o troch obetiach vrátane 12-ročného dievčaťa. Krátko nato tento počet revidoval po tom, ako záchranári objavili ďalšie telo. Médiám povedal, že počet obetí môže v priebehu záchranných prác ešte narásť.

Šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik na Telegrame doplnil, že ruské útoky v hlavnom meste zranili najmenej 27 ľudí. V Záporožskej oblasti miestne úrady hovoria o najmenej 21 zranených vrátane aspoň troch detí.

Jeden z najrozsiahlejších úderov

„Útoky zničili obytné budovy a spôsobili civilné obete,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X a dodal, že Ukrajina „musí maximalizovať náklady ďalšej eskalácie pre Rusko“. Podľa nezávislých pozorovateľov boli nočné údery jednými z najrozsiahlejších od začiatku vojny, napísala agentúra Reuters.

Poplašné sirény sa rozozvučali najmä v Kyjevskej oblasti. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil, že hlavné mesto je pod „masívnym“ útokom a ľudí vyzval, aby zostali v úkrytoch.

Foto: TASR/AP

„Opäť boli zasiahnuté obytné budovy a infraštruktúra. Opäť ide o vojnu proti civilistom,“ uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

