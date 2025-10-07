Rozhodol sa ísť inou cestou. William priznal, že pri výchove detí nechce zopakovať rovnakú chybu ako kráľ Karol a Diana

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Otvorene porozprával o svojom detstve. 

Je odhodlaný vyhnúť sa tomu, čoho sa dopustili rodičia pri jeho výchove. Dedič trónu, ktorý má s Kate dvanásťročného princa Georgea, desaťročnú princeznú Charlotte a sedemročného princa Louisa, sľúbil, že sa „poučí“ z následku, ktorý malo odlúčenie rodičov na jeho život. Je si vedomý, že akákoľvek „dráma“, ktorú jeho deti zažijú, ich môže v neskorších rokoch ovplyvniť.

V rozhovore s Eugenom Levym v seriáli The Reluctant Traveler na Apple TV+ sa princ William vyjadril celkom jasne. „Musíte mať to teplo, ten pocit bezpečia, istoty, lásky. To všetko tam musí byť a to bolo aj súčasťou môjho detstva. Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal osem, takže to trvalo krátko,“ prezradil budúci kráľ, ako píše denník Mirror.

Sú za rovnováhu a kompromisy

Na druhej strane, s odstupom času berie túto nepríjemnú skúsenosť inak. Dnes si je istý, že podobnej situácii nechce vystaviť svoje deti. „Poučíte sa z toho a snažíte sa uistiť, že neurobíte rovnaké chyby ako vaši rodičia. Myslím si, že o to sa všetci snažia… Chcem len to najlepšie pre moje deti a viem, že dráma a stres, ktorým ste boli vystavení v detstve, vás naozaj ovplyvnia, keď ste starší,“ pokračoval trojnásobný otec.

Foto: Profimedia

William uprednostňuje nájdenie pracovnej „rovnováhy“, ktorá vyhovuje jeho rodine, aj preto sa s Kate snažia pracovať vtedy, keď sú ich deti v škole. Na otázku, či dodržiava každý deň rozvrh od 9 do 17 odpovedal: „Nie, veľmi nie. Nefunguje to celkom takto, ale snažím sa čo najviac držať školského rozvrhu. Takže väčšinu dní vezieme deti do školy a vyzdvihujeme ich domov.”

Foto: SITA

Slávny manželský pár je jednoznačne za akýsi kompromis a správna rovnováha medzi pracovným a rodinným životom je pre nich dôležitá. „Pre mňa je najdôležitejšia vec v živote rodina, pre ktorú chceme zabezpečiť šťastný, zdravý a stabilný domov,“ pokračoval brat princa Harryho.

Nemajú telefóny a venujú sa športom

