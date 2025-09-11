Nezhodnú sa ani ony, ani diváci. Po hádke Mišky a Doroty sa diváci rozdelili na dva tábory, toto sú ich argumenty

Reprofoto: VOYO

Dana Kleinová
Farma
Na Farme o hádky nie je núdza.

Všetci diváci vedia, že Farma nie je len o práci a zvieratách. Potom by to už nebola šou. O pitie alkoholu a scény sa postarali muži, zatiaľ čo ženy sa rozhodli skočiť si do vlasov. O drámu tak skutočne nie je núdza, obzvlášť keď súťažiace dokazujú, že sa sem neprišli kamarátiť.

O prevažne ženských hádkach na Farme sme vás už informovali. Mala pritom uniknúť informácia, že nebudú trvať dlho, keďže, ako sme písali v článku, Mišku už mali vidieť na verejnosti, čo by svedčilo o tom, že už vypadla a do finále sa neprebojuje. Zatiaľ však všetko ostáva po starom tak, ako to diváci vidia na obrazovkách.

Viac z témy Farma:
1.
O tomto je Farma? Pýtajú sa pobúrení diváci. Stačila jediná scéna a z obľúbenej šou ostali znechutení
2.
Farma má prvého vypadnutého. Diváci reagujú na Arseniho koniec v šou, ich názory sa však nezhodujú
3.
Vraj ju už videli doma. Ženské konflikty na Farme by mohli mať dohru, diváci tvrdia, že vedia, kto vypadne
Zobraziť všetky články (61)

Ženské konflikty nekončia

Prvotný konflikt medzi Miškou a Dorotou videli diváci už na začiatku, keď Miška požiadala zdravotnú sestru Dorotu o pomoc pri zbieraní byliniek, no tá rázne odmietla. Povedala jej: „Nebudem zbierať bylinky, keď je na nich ešte rosa.“ O to viac situáciu vyostrilo, keď na Mišku rovnako zareagovala aj Laura.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Teraz ženské spory pokračujú a Miška s Dorotou sa nevedia zhodnúť na tom, kto ich začína. Obe sa totiž považujú za nekonfliktné osoby a vinu hádžu na tú druhú. Miška už pritom stihla slovne zaútočiť aj na Dorotinu mamu a hoci sa jej neskôr ospravedlnila, že to prehnala, konflikt medzi nimi to neurovnalo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Nie sú to však len tieto dve súťažiace, kto sa háda. Zdá sa totiž, že rovnako ako sa ony dve nevedia zhodnúť na tom, ktorá z nich začína konflikty, tak isto to vidia aj diváci. Z ich komentárov vyplýva, že sa rozdelili na dva tábory a každý z nich je presvedčený o svojej pravde.

„Dorota je fest narušená.“ a „Jaj, tá Dorota. Načo tam je?“ a „Nemôžete vyhodiť tú Dorotu?“ zneli reakcie jednej skupiny divákov. Druhá zas písala „Dori, držím palce.“ či „Dorotka, super.“ 

Čo sa týka Mišky, komentáre sa tiež rozdeľovali. Niekto písal: „Miška má pravdu.“ a vzápätí sa objavil komentár: „Baví ma, ako tu je každý: Dorota je narušená… Michala tam od začiatku robí zo seba úplnú p*ču a Dorota jej povedala vo všetkom pravdu, ako chce o*ebať všetkých a od všetkých chce mať pozornosť, tak nech sa ide liečiť.“ 

Nechýbal ani komentár: „Čítam komentáre a neverím vlastným očiam. Keď tá Miška je pre vás v pohode, tak je amen s vami a nečudujem sa, že Slovensko je tam, kde je.“

Našli sa však aj diváci, ktorí nedržia stranu ani jednej, čoho dôkazom je napríklad komentár: „Dve kravy sa hádajú, ktorá je väčšia.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celý čas na to čakali a mali pravdu. Ani tento rok nebude v šou Love…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac