Nezhodnú sa ani ony, ani diváci. Po hádke Mišky a Doroty sa diváci rozdelili na dva tábory, toto sú ich argumenty

Všetci diváci vedia, že Farma nie je len o práci a zvieratách. Potom by to už nebola šou. O pitie alkoholu a scény sa postarali muži, zatiaľ čo ženy sa rozhodli skočiť si do vlasov. O drámu tak skutočne nie je núdza, obzvlášť keď súťažiace dokazujú, že sa sem neprišli kamarátiť.
O prevažne ženských hádkach na Farme sme vás už informovali. Mala pritom uniknúť informácia, že nebudú trvať dlho, keďže, ako sme písali v článku, Mišku už mali vidieť na verejnosti, čo by svedčilo o tom, že už vypadla a do finále sa neprebojuje. Zatiaľ však všetko ostáva po starom tak, ako to diváci vidia na obrazovkách.
Ženské konflikty nekončia
Prvotný konflikt medzi Miškou a Dorotou videli diváci už na začiatku, keď Miška požiadala zdravotnú sestru Dorotu o pomoc pri zbieraní byliniek, no tá rázne odmietla. Povedala jej: „Nebudem zbierať bylinky, keď je na nich ešte rosa.“ O to viac situáciu vyostrilo, keď na Mišku rovnako zareagovala aj Laura.
Teraz ženské spory pokračujú a Miška s Dorotou sa nevedia zhodnúť na tom, kto ich začína. Obe sa totiž považujú za nekonfliktné osoby a vinu hádžu na tú druhú. Miška už pritom stihla slovne zaútočiť aj na Dorotinu mamu a hoci sa jej neskôr ospravedlnila, že to prehnala, konflikt medzi nimi to neurovnalo.
Nie sú to však len tieto dve súťažiace, kto sa háda. Zdá sa totiž, že rovnako ako sa ony dve nevedia zhodnúť na tom, ktorá z nich začína konflikty, tak isto to vidia aj diváci. Z ich komentárov vyplýva, že sa rozdelili na dva tábory a každý z nich je presvedčený o svojej pravde.
„Dorota je fest narušená.“ a „Jaj, tá Dorota. Načo tam je?“ a „Nemôžete vyhodiť tú Dorotu?“ zneli reakcie jednej skupiny divákov. Druhá zas písala „Dori, držím palce.“ či „Dorotka, super.“
Čo sa týka Mišky, komentáre sa tiež rozdeľovali. Niekto písal: „Miška má pravdu.“ a vzápätí sa objavil komentár: „Baví ma, ako tu je každý: Dorota je narušená… Michala tam od začiatku robí zo seba úplnú p*ču a Dorota jej povedala vo všetkom pravdu, ako chce o*ebať všetkých a od všetkých chce mať pozornosť, tak nech sa ide liečiť.“
Nechýbal ani komentár: „Čítam komentáre a neverím vlastným očiam. Keď tá Miška je pre vás v pohode, tak je amen s vami a nečudujem sa, že Slovensko je tam, kde je.“
Našli sa však aj diváci, ktorí nedržia stranu ani jednej, čoho dôkazom je napríklad komentár: „Dve kravy sa hádajú, ktorá je väčšia.“
